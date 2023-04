Beim Umgraben im eigenen Garten: Mann findet unbekanntes Geschoss

Von: Marcel Prigge

Beim Umgraben im eigenen Garten ist ein Mann aus Dörverden auf Kampfmittel gestoßen. Worum es sich genau handelt, müssen Untersuchungen zeigen. (Symbolbild) © Imago

Beim Umgraben im eigenen Garten ist ein Mann in Dörverden auf Kampfmittel gestoßen. Es könnte sich um ein altes Geschoss handeln.

Dörverden – Er habe besonnen reagiert und direkt die Polizei gerufen: Am Freitagnachmittag, 14. April 2023, hat in Dörverden im Landkreis Verden ist ein Mann beim Umgraben in seinem Garten auf Kampfmittel gestoßen. Experten untersuchen den Gegenstand in Hannover in Niedersachsen. Worum es sich genau handelt, ist noch nicht abschließend geklärt.

Bombenfund in Dörverden: Mann findet beim Umgraben Kampfmittel im eigenen Garten

Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, gingen die Beamten nach einer ersten Sichtung von einem alten Geschoss oder Ähnlichem aus. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover rückte an, legte den Gegenstand frei und transportierte ihn ab. Jetzt wird untersucht, worum es sich bei dem ausgegrabenen Gegenstand handelt. Eine Gefahr für die Bevölkerung hat laut Polizei nicht bestanden.

