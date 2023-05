Bedrückende Geschichten von Tätern, Opfern und Helden im Krieg

Von: Christel Niemann

Von Biografien lernen: Das ist das Angebot, das die Präsentation den Schülern der Dörverdener Einrichtung macht. © Niemann, Christel

Von Biografien lernen: Die Ausstellung des Volksbundes in der Aller-Weser-Oberschule in Dörverden enthält sechs persönliche Geschichten.

Dörverden – „Helden, Täter, Opfer – Biografien der Weltkriege“ ist der Titel der jüngsten Ausstellung, die der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge initiiert hat. Jetzt wurde sie in der Mensa der Aller-Weser-Oberschule Dörverden eröffnet. Landrat Peter Bohlmann und Gerd Depke als Kreisvorsitzender und Geschäftsführer des Volksbundes waren gekommen, Schulleiter Alexander Schock und Lehrkräfte ebenso. „Sie erzählt Geschichten, die die Brücke schlagen zwischen theoretischem Wissen und persönlichem Erleben. Sie lässt einen mitfühlen und begreifen und stellt einen nachhaltigen Beitrag für jüngere Generationen zu der so notwendigen Erinnerungskultur dar“, so beschrieb der Bildungsreferent des Bundes, Karl-Friedrich Boese, die Bedeutung.

„Sechs Biografien aus dem Zweiten Weltkrieg verdeutlichen die Vielschichtigkeit der drei Begriffe, die der Ausstellung ihren Namen geben“, erklärte Boese den Schülern. „Täter können selbst auch Opfer und Helden auch Täter sein“, sagte er. Daher stehe die Ausstellung auch nicht für sich alleine. Neben den Texttafeln, die neben den Biografien auch allgemeine Informationen zum Volksbund beinhalten, könne die Schule auch weitere Handreichungen bekommen, um die Ausstellung noch besser für den Unterricht zu nutzen.

Die Präsentation umfasst acht Banner. Neben einem einführenden und einem resümierenden Teil stehen die Biografien folgender Personen im Mittelpunkt: Erna Blencke (heldenhafter Widerstand?), Wilhelm Hosenfeld (Rettungswiderstand), Hans Georg Calmeyer (Täter oder Held?), Klaus Hornig und Joseph Henneböhl (Polizisten im Nationalsozialismus), Christian Wirth (Streit um das Grab eines Kriegsverbrechers) und Irmgard Furchner (Frage um die Sinnhaftigkeit später Prozesse gegen NS-Täterinnen und -Täter).

Schulleiter Alexander Schock und der didaktische Leiter der Oberschule, Oliver Schaal, lobten den Aufbau der Ausstellung, die es den Betrachtern nicht leicht mache, sich einzufinden, weil sie nicht mit klaren Angrenzungen arbeite. „Man muss schon genau nachdenken, wie und warum sich die Personen so und nicht anders verhalten haben und die eigene Position dazu finden.“ Zuvor hatte Landrat Peter Bohlmann in seinen Grußworten betont, wie wichtig der Einsatz gerade der jungen Generation für den Frieden sei. Ein Frieden, der durch die aktuellen Ereignisse, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, so fragil geworden sei wie schon lange nicht mehr. „Es ist eure Generation, die in vorausgegangenen Kriegen verheizt wurde und die auch aktuell wieder zu den Leidtragenden zählt“, gab der Landrat zu bedenken. Und: „Seit dankbar, dass ihr in Frieden lebt und dass ihr nicht in der Ukraine oder in Russland geboren seid.“ Die Ausstellung „Helden – Täter – Opfer. Biografien der Weltkriege“ wird in der Schule verbleiben und bleibt noch für unbestimmte Zeit in der Mensa der Schule aufgebaut. Die Ausstellung ist auch für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich und kann an Schultagen gerne besucht werden. nie

Persönliches Erleben und Wissen soll die Ausstellung in Einklang bringen. Zur Eröffnung begrüßte Schulleiter Alexander Schock Vertreter des Volksbundes. © Niemann