Barmer Schwergewicht bekommt neuen Standort

Barme - Der 14-Tonnen-Koloss stand im Weg und musste umziehen. Da mit reiner Muskelkraft jedoch rein gar nichts auszurichten war, wurde der vor der Barmer Kirche platzierte Gedenkstein für die toten Kameraden unter dem Einsatz von schwerem Gerät von Absolventen des aktuellen Logistik-Lehrgangs an der THW-Bundesschule Hoya im Rahmen einer Übung verschoben. Das war ein Anblick, wie man ihn nicht alle Tage sieht.

Rund um den Stein wurden Ketten und Bänder gelegt, bevor der Koloss von einem Kranwagen angehoben und auf den bereitstehenden Tieflader gehoben wurde. Für den Transport zum neuen Standort neben dem alten Barmer Rathaus haben die Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks im Übungsverlauf außerdem gesorgt.

Diese technisch aufwendige Aktion war nötig, weil die Christengemeinde Barme die Kirche baulich erweitern möchte, sodass aus dem Kreis der Kameradschaft ehemaliger Soldaten, Reservisten und Hinterbliebener Barme-Verden der Ruf nach einem neuen Standort laut wurde. „Es handelt sich schließlich um einen geschichtlichen Zeugen“, so Heinz Nösel und Ludwig Gernand, die als frühere Barmer Soldaten den Stein „ins Rollen“ gebracht und die Aktion forciert und begleitet haben. „Wir hätten das Vorhaben aus den Reihen der Kameradschaft aber niemals umsetzen können“, sagen die beiden und unterstreichen ihre Dankbarkeit an die Adresse der THW-Bundesschule in Hoya.

+ Zunächst musste der Koloss mit allerhand Ketten und Bändern gesichert werden. © Niemann

„Die Aktion fand auf ehrenamtlicher Basis statt und hat uns bis auf zwei Flaschen Hochprozentiges und zwei Fässchen Bier, die wir zum Grillfest der Lehrgangsteilnehmer beigesteuert haben, nichts gekostet“, berichten die ehemaligen Soldaten erfreut.

Im Zuge der Umsetzung hat Ludwig Gernand auch das Wappen eigenhändig restauriert und wieder am Stein angebracht.

nie