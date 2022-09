Es riecht nach Leder und Handwerk in Dörverden

Von: Christel Niemann

Mit Holzmodell und Schaft in der Werkstatt: Kay Zimmer, Geschäftsführer von schuhplus, mit Heinz-Dieter Schütte, Vorsitzender der Heimatvereins Achim. © Christel Niemann

Eine Ausstellung bei schuhplus zeigt die historische Schuhmacherwerkstatt des Schusters Dietrich Mattfeld aus Uphusen.

Dörverden – Einen richtigen Schuhmacher gibt es in der Gemeinde Dörverden zwar längst nicht mehr, aber die historischen handwerklichen Utensilien sind Teil einer kleinen Ausstellung, die im Eingangsbereich von schuhplus in Dörverden einen dauerhaften Platz gefunden hat. Die Mitglieder des Heimatvereins haben „ihre“ alte Schuhmacherwerkstatt erstmals besucht. Das Urteil: es passt wie angegossen.

Der Heimatverein Achim als der bisherige Eigentümer der Exponate, hat die Sammlung den Inhabern der Fachgeschäfte und des Versandhandels für Schuhe in Übergrößen vermacht. Zuvor war die Schuhmacherwerkstatt des Schuhmachers Dietrich Mattfeld aus Uphusen, die der Heimatverein im Jahr 1992 käuflich erworben hat, 14 Jahre in einer offenen Vitrine bei Desma ausgestellt. Doch als die Räumlichkeiten extern vermietet wurden, musste der Heimatverein einen neuen Standort für die Sammlung suchen, den er in Dörverden gefunden hat.

Es ist eine Reise in die Vergangenheit: Eine alte Nähmaschine aus dem Hause Singer, noch ohne elektronischen Schnickschnack mit Fußbetrieb per Wippe oder per Handbetrieb am Drehrad. Daneben Werkzeuge, Klammern, Nägel oder Stifte, Dreifuß und Hammer, beschlagene und unbeschlagene Absätze und Sohlen oder Lederstücke und ein großes Holzteil, dass einen Stiefelschaft simuliert. Und natürlich Leisten, und zwar solche in Fußform, die zum Herstellen eines Schuhs erforderlich waren. Und im Wandregal stehen stark gebrauchte Schuhe, die Sohlen abgelaufen und die Spitzen abgeschabt. Auch unfertige Schuhe werden gezeigt, die die einzelnen Arbeitsschritte für den Betrachter nachvollziehbar dokumentieren. Sogar der typische Geruch nach Leder ist wahrnehmbar, was womöglich aber auf die Umgebung des Verkaufsraumes zurückzuführen ist. Es hat jedenfalls ganz den Anschein, als würde hier an diesem Ort noch ein Schuster arbeiten.

Der Schuhmacher konnte auf eine Vielzahl von Werkzeugen zurückgreifen. © Christel Niemann

Mit der Dauerausstellung bei schuhplus wird nicht nur an Dietrich Mattfeld erinnert, sondern auch an ein Handwerk, das vom Aussterben bedroht ist. „Schuster, bleib’ bei deinen Leisten“ ist das wohl bekannteste Sprichwort über den Berufsstand, der früher in jedem noch so kleinen Ort vertreten war. Denn früher waren Schuhe noch viel wert, während heute kaum noch jemand auf die Idee kommt, seine Schuhe reparieren zu lassen und ihnen eine neue Sohle oder Ansätze zu gönnen.

Interessenten können die historische Schuhmacherwerkstatt während der Geschäftszeiten von Schuhplus in der Große Straße 79A in Dörverden besuchen. Anfassen ist allerdings nicht erlaubt.