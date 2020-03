Ausstellung „Altes Handwerk“ endet am Sonntag

Die Ausstellung „Altes Handwerk in Dörverden und Stedorf“ im Kulturgut Ehmken Hoff erfreut sich nach Mitteilung des Vereins großer Beliebtheit. Auf ansprechenden, reich bebilderten Plakaten werden die verschiedenen Handwerksberufe, die es in Dörverden gab und teilweise noch immer gibt, vorgestellt. Ordner mit zahlreichen Materialien zu den einzelnen Gewerken ergänzen die Ausstellung. Besucher haben am Sonntag, 8. März, ab 14 Uhr, zum letzten Mal die Gelegenheit, die Ausstellung der Arbeitsgemeinschaft Geschichte/Archäologie des Ehmken Hoff zu besuchen. Foto: Verein Ehmken Hoff