Aus Westen was Neues

Von: Katrin Preuß

Im Frühjahr 2019 begann Timothy Garton Ash (vorne, 3.v.l.) mit den Recherchen zu seinem Buch in Westen. Unterstützung erhielt er vom Heimatverein. © Heimatverein

Karlspreisträger Timothy Garton Ash widmet dem Dorf Westen in seinem aktuellen Buch „Europa“ gleich das erste Kapitel.

Westen – Was führt einen berühmten britischen Historiker, Professor in Oxford, Lehrbeauftragter in Stanford, Träger des Bundesverdienstkreuzes, ausgezeichnet mit dem Karlspreis, was führt einen solchen Mann ins kleine Örtchen Westen? „Ich bin wegen dreier grobkörniger Schwarz-Weiß-Fotos in das heute wohlhabende Dorf Westen mitten in der norddeutschen Tiefebene gekommen“, liefert Timothy Garton Ash in seinem Buch „Europa“ die Antwort.

Sein aktuelles Werk, in den Spiegel-Bestsellerlisten unterden Top Ten, trägt den Untertitel „Eine persönliche Geschichte“. Um sie zu Papier zu bringen, habe er auf eigene „Tagebücher, Notizhefte, Fotos, Erinnerungen, Lektüren, Beobachtungen und Gespräche während des letzten halben Jahrhunderts, aber auch auf die Erinnerungen anderer“ zurückgegriffen, schreibt Garton Ash im Vorwort zu „Europa“. Diese „Anderen“, das sind auch Menschen aus Westen.

Dort ist man nun einigermaßen stolz darauf, dass der Brite ihrer Ortschaft gleich das erste Kapitel seines Buches widmet. „Das ist eine einmalige Geschichte hier für uns“, sagt Rainer Herbst aus dem Vorstand des Heimatvereins und möchte sich am liebsten schon voller Vorfreude die Hände reiben. Denn der Professor hat zugesagt, in Westen aus dem Buch zu lesen. Ende November, Anfang Dezember soll es so weit sein.

An den Heimatverein hatte sich Garton Ash vor vier Jahren gewandt, von seinem Buch-Projekt berichtet und nach Zeitzeugen gefragt. Nach Menschen, die noch berichten können von der Zeit direkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs, als britische Soldaten das Dorf eingenommen hatten.

Einer dieser Soldaten war der Vater von Timothy Garden Ash. Ihn und seine Kameraden, Zuschauer eines Kricketspiels auf einer Westener Wiese, zeigt eines der erwähnten Fotos, die der Historiker mit sich führt, als er im April 2019 erstmals die Ortschaft besucht. Im Amtshaus trifft er „zwölf ältere Männer und Frauen, und sie erinnern sich an ... alles. An alles – und vielleicht noch ein bisschen mehr“, beschreibt er die Szenerie in dem „schönen roten Backsteingebäude“.

Mit seinem Besuch in Westen beginnt Timothy Garton Ash das Buch, in dem Margret und Rainer Herbst stöbern. © Preuß

Im größten Raum des Amtshauses hat die Gruppe an einem Holztisch Platz genommen. „Wir sind nach dem Alter gegangen“, berichtet Margret Herbst, Vorsitzende des Heimatvereins, von der Suche nach Westenern, die dem Professor vielleicht etwas erzählen könnten. Mehr als 70 Jahre nach Kriegsende, so die einfache Rechnung, hätten diese um die 90 Jahre alt sein müssen. „Und die haben wir dann gefragt, ob sie was berichten können.“ Ja, das konnten – und wollten – sie.

Ganz locker, sehr nett und zuvorkommend sei Timothy Garton Ash, der übrigens sehr gut deutsch spricht, gewesen, sind sich Margret und Rainer Herbst einig. „Und er kann sehr gut zuhören, er kann sich im Gespräch zurücknehmen“, ist der Vereinsvorsitzenden noch aufgefallen.

Es mag dieses ruhige Wesen, diese aufmerksame Art gewesen sein, die die Westener bewog zu berichten. Diente der Besuch des Historikers noch der ersten Sondierung, so nutzte er den zweiten für Einzelgespräche. aufgezeichnet mit dem Handy.

Jetzt machen die zahlreichen Zitate seine Schilderungen besonders lebendig. Mit großer Sympathie beschreibt er die Menschen, mit denen er gesprochen hat, die ihn durch den Ort führten. Und geschickt schlägt der Autor bei seinen Schilderungen den Bogen von der kleinen zur großen Geschichte.

Die Berichte und Erinnerungen verbindet er in seinem Buch mit den Ereignissen, die Europa in den zurückliegenden Jahrzehnten geprägt haben und macht dabei deutlich: Alles hängt mit allem zusammen.

Das heutige Europa lasse sich nicht verstehen, ohne in die Zeit die Nachkriegszeit zurückzugehen. Und so neginnt Garton Ash beim D-Day 1944, an dem auch der Vater beteiligt war, und endet beim Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine am 24. Februar 2022.

„Sowohl einen persönlichen Bericht als auch eine Interpretation der europäischen Geschiche“, mit diesen Worten beschreibt Timothy Garton Ash den Inhalt seines Buches. Viele kommen darin zu Wort. Der Autor zitiert den stämmigen niedersächsischen Bauern, die französischen Jugendlichen afrikanioscher Abstammung, er erinnert sich an seine Begegnungen mit dem tschechischen Politiker Václav Havel und mit der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher. Er zeigt Europa in seiner großen Vielfalt und bekennt sich gleichzeitig und voller Überzeugung zu dessen Einheit.

Zum Buch

„Europa – Eine persönliche Geschichte“ von Timothy Garton Ash ist bei Hanser erschienen und kostet 34 Euro. Das Buch ist im örtlichen Handel erhältlich, kann aber auch per E-Mail an heimatverein-westen@web.de bei der ersten Vorsitzenden Margret Herbst vorbestellt werden. Aktuell, so Herbst, sei das Buch vergriffen und erst ab etwa Mitte Juni wieder erhältlich.