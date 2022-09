Aus dem Krieg in die Gastronomie in Dörverden

Von: Christel Niemann

Inmitten ihrer vier Auszubildenden: Simone Sebastian (2. v.l.) mit Nastia Karateev, Hannah Grebeskova, Svitlana Babakorva und Koch-Azubi Mika Willat, der keine Probleme damit hat, dass die neuen Azubis um vieles älter sind als er. © Christel Niemann

Das Hotel-Restaurant Pfeffermühle beschäftigt zwei Flüchtlinge aus der Ukraine als Auszubildende. Beide sprechen kein deutsch, wissen sich aber zu verständigen.

Dörverden – Vor knapp fünf Monaten ist Hannah Grebeskova (33) mit ihrer neunjährigen Tochter und Svitlana Babakorva (44) mit ihren Eltern aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, geflüchtet. Inzwischen haben die beiden Frauen einen Arbeitsplatz gefunden und eine Ausbildung zur Köchin beziehungsweise Hotelfachfrau begonnen. Ermöglicht hat es ihnen Simone Sebastian, Inhaberin des Hotel-Restaurants Pfeffermühle in Dörverden.

Sie haben in aller Hast die Koffer gepackt und ihre Heimat verlassen. Hinter ihnen der Krieg, Angehörige, das Zuhause und ihre Jobs als Maschinen-Programmiererin beziehungsweise Mitarbeiterin einer Reinigungsfirma. 2000 Kilometer von ihrer Heimat entfernt kommen sie im Landkreis Verden an, mit vielen angstvollen Gedanken an Daheim und Fragen im Gepäck: Was geschieht jetzt, wie wird es weitergehen?

Aber sie haben Glück. Denn als sie sich bei Simone Sebastian um einen Arbeitsplatz als ungelernte Kräfte in Küche und Service bewerben, bietet die ihnen spontan eine Ausbildungsstelle in den genannten Bereichen an. „Mit einer qualifizierten Ausbildung ist beiden am besten geholfen“, findet die Chefin, zumal beide auch nach Ende des Krieges in Deutschland bleiben wollen. „Sie werden dadurch später mehr verdienen und entsprechend besser für sich sorgen können.“

Sebastian hat über private Kontakte je eine Wohnung für ihre Azubis gefunden, fußläufig zur Arbeit gelegen und in einem menschenwürdigen Zustand, was zuvor in einigen ihrer Unterkünfte nicht immer gegeben gewesen sei. Damit sind auch die Sorgen um ein dauerhaftes Dach über dem Kopf für die Frauen und die mit ihnen geflüchteten Angehörigen vom Tisch.

In der Ukraine hat Hannah Grebeskova Maschinen programmiert, in Deutschland kocht und flambiert sie Gerichte. © Christel Niemann

Die ersten Wochen an ihrem Ausbildungsplatz beschreiben sie als aufregend. Beide sprechen Ukrainisch und Russisch – aber kein Deutsch und kaum Englisch. Wie verständigt man sich da in Service und Küche, in der Gäste bedient und Speisen hergestellt werden? „Das klappt wunderbar“, sagt Simone Sebastian und lacht. „Zur Not mit Händen und Füßen.“ Manchmal helfe auch ein elektronisches Wörterbuch und natürlich Nastia Karateev, Hotelfachfrau-Azubi im zweiten Lehrjahr. Sie fungiere oft als Dolmetscherin, da sie perfekt Russisch spreche und eine Reinigungskraft spreche ebenfalls Russisch. Außerdem hätten schon häufiger Mitarbeiter ohne Deutschkenntnisse in der Pfeffermühle gewerkelt.

Darüber hinaus hat sich die Chefin einige pfiffige Tricks ausgedacht, die die Verständigung erleichtern. So hat sie beispielsweise für die angehende Köchin die Gerichte fotografiert, die auf der Speisekarte stehen. „Ich zeige ihr das Bild, und schon weiß sie, was und wie ich es möchte“, lächelt sie.

Dass sie wieder ganz klein anfangen müssen, stört Svitlana Babakorva und Hannah Grebeskova nicht. „Alle hier im Team sind sehr nett und hilfsbereit zu uns und machen es uns leicht. Es ist bereits ein Stück zuhause. Wir sind dankbar, dass wir diese Chance bekommen“, lassen sie durch die Kollegin übersetzen.

Jetzt, wo die Berufsschule in Stadthagen startet, kommt wieder Neues auf die beiden ukrainischen Azubis zu. „Es ist ein Pilotprojekt zur Integration von Ukraine-Flüchtlingen in gastronomischen Ausbildungsberufen“, weiß Sebastian. Die Hotelierin – sie hat in den vergangenen 25 Jahren 46 Azubis in Küche und Service ausgebildet – appelliert an ihre Berufskollegen, ihrem Beispiel zu folgen und Auszubildende und Mitarbeiter aus der Ukraine einzustellen.

„Angesichts des Fachkräftemangels sind die angekommenen Ukrainer für uns ein großer Gewinn“, findet sie und bedankt sich an dieser Stelle bei allen Menschen, die sie und die beiden Frauen in den vergangenen Wochen unterstützt haben; sei es durch Sach- oder Geldspenden, bei Behördenangelegenheiten oder beim Transport von Möbeln.