Stedorfer Theaterbühne gibt bekannt: 2019 wird „Bargstraat 46“ gespielt

Aufruhr in der Stammkneipe

+ Blick auf die Laienschauspielerriege, die im Februar gleich elf Mal in Aktion tritt. - Foto: Niemann

Dörverden - Die Stedorfer Theaterbühne hat am Dienstagabend das Geheimnis um das kommende Stück gelüftet und auf der Herbstversammlung in der Pfeffermühle zunächst ihre Mitglieder informiert: Für die Spielzeit im Februar 2019 hat der Spielausschuss des Vereins „Bargstraat 46“ von der Theaterautorin Regine Wroblewski ausgewählt und der Komödie gegen 18 „Mitbewerber“ den Vorzug gegeben. Der Vorverkauf für die elf Aufführungen auf dem Kulturgut Ehmken Hoff startet traditionell auf dem Dörverdener Nikolausmarkt am zweiten Adventswochenende.