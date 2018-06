Aufklärung über Suchtmittel ohne erhobenen Zeigefinger

Diese Frage tauchte unwillkürlich auf, betrachtete man die Resonanz auf den Eltern-Informationsabend, zu dem die Jugendschutzbeauftragte des Landkreises, Heike Nodorp, und die Dörverdener Schulsozialarbeiterin, Beate Strohmeyer, im Rahmen von „KlarSicht” eingeladen hatten.

Zwei Tage war der von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung entwickelte und von zwölf Moderatoren von „KlarSicht“ und Kreisbehörde begleitete Mitmach-Parcours in Kochs Hof aufgebaut, um Schülern aus Dörverden und Verden auf interaktive Weise Informationen zu den Suchtstoffen zu vermitteln und Grundlagen zu geben, eigenes Konsumverhalten zu hinterfragen.

Und anders als bei den Eltern war das Interesse der Jugendlichen groß. Insgesamt haben rund 170 Schüler der Jahrgänge 7 bis 10 die Stationen des anschaulich aufbereiteten Parcours durchlaufen und wichtige Informationen darüber erlangt, welche Gefahren durch den Konsum von Tabak und Alkohol drohen.

Parallel dazu wurden durch verschiedene Methoden in der Gesprächsführung auch bestimmte Aspekte, wie etwa der Gruppenzwang, thematisiert, der bestimmt eine wesentliche Rolle dabei spielt, ob Heranwachsende den Verlockungen widerstehen oder nicht.

+ „Klatsch ab“ – das klappt mit Rauschbrille eher so mittelgut. © Niemann

Highlight für die Teilnehmer waren die Stationen, an denen sie die Auswirkungen von Sucht- beziehungsweise Genussmitteln auf den eigenen Körper austesten konnten. Etwa beim Tragen der Rauschbrille. „Das ist der Hammer“, meinte Timo, Schüler der Klasse 9, als der bereits am frühen Vormittag „betrunken“ durch die Diele in Kochs Hof taumelte. Er schien ein wenig orientierungslos, hielt nur mit Mühe die Spur und hatte Probleme, beim Abklatschen die Hand des ihm gegenüberstehenden Mitschülers zu treffen.