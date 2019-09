Asbestplatten ins Grüne gekippt

+ Bauschutt, darunter Asbestplatten, wurde an einem Feldweg im Bereich des Stedeberger Landwehrsees entsorgt. Foto: reineke

Stedebergen – Säckeweise Bauschutt wurde auf einem Feldweg am Landwehrsee in Stedebergen entsorgt. „Ich gehe davon aus, dass der Sondermüll in den vergangenen 14 Tagen auf meinem Grundstück entsorgt wurde“, so Hartwig Reineke. „Die Menge des Schutts, darunter auch Asbestplatten, lässt darauf schließen, dass der Müll mit einem Anhänger mit Kippvorrichtung oder einem Kleintransporter entsorgt wurde“, vermutet Reineke. „Da die Säcke, sogenannte Big Bags, keine Hebeschlaufen haben und beim Entladen beschädigt wurden, ist es aufwendig, diese jetzt vorschriftsmäßig neu zu verpacken und zu entsorgen“, fürchtet der Grundstückseigentümer. Er werde das Gelände wohl einzäunen, um sich künftig vor Umweltfrevlern zu schützen. Das sei zwar für die Badegäste, die diese private Grundstückszufahrt nutzen würden, um an die Westseite des Sees zu gelangen, ärgerlich, weil sie dann keine Möglichkeit haben, von der Seite ans Wasser zu kommen. „Aber ich sehe keine andere Möglichkeit.“