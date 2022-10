Doppel-Ausstellung widmet sich Helmut Schmidt und SV Vorwärts Hülsen

Von: Katrin Preuß

Den prüfenden Blick des Altbundeskanzlers im Rücken, eröffneten Uwe Kaiser, Dörte Liebetruth und Lars Klingbeil (v.l.) gemeinsam die Ausstellung über „Helmut Schmidt – „Hanseat – Staatsmann – Weltbürger“. © Preuß

Die Rathaus-Galerie widmet Helmut Schmidt und SV Vorwärts Hülsen eine Doppel-Ausstellung. Zur Pre-Vernissage kam auch der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil.

Hülsen – Mit der Familie Bontjes van Beek in Fischerhude war Helmut Schmidt über Jahrzehnte befreundet. Eine Verbindung des Hamburgers zum Landkreis Verden gibt es also. Doch was hat der „Elder Statesman“ mit Hülsen in der Gemeinde Dörverden zu tun? Seit Dienstag auf jeden Fall so einiges, erinnert doch eine Ausstellung in der Rathaus-Galerie am Hespenweg an den einstigen Hamburger Senator, den früheren Bundeskanzler und späteren Mitherausgeber der Wochenzeitung Die Zeit.

Er habe die Ausstellung anlässlich des 100. Geburtstages von Helmut Schmidt 2018 im Willy-Brandt-Haus in Berlin gesehen, berichtete Uwe Kaiser. Die Aufnahmen zeigen Schmidt nicht nur als unbeugsamen und streitbaren Politiker oder als „Abkanzler“, sondern ebenso als Partner und Vater oder als Förderer der Kunst. Davon, auch von dem Menschen Helmut Schmidt, von dessen Wissen und Weitsicht, sei er dann so fasziniert gewesen, dass er die Schau unbedingt in die Galerie holen wollte, die er in seinem Heimatort betreibt, so Kaiser weiter. Zwei Jahre lagerten die Rahmen dann aber lediglich in dem markanten Hülsener Flachdachbau. Nun kann Kaiser sie endlich zeigen.

Die in Hülsen ausgestellten zeigen Helmut Schmidt nicht nur als Politiker, sondern auch als Kunstliebhaber - und als Partner von Loki. © Preuß

Und dazu noch umfangreiches Material zum 100-jährigen Bestehen, das der SV Vorwärts Hülsen im vergangenen Jahr feierte. Kaiser, auch Vorsitzender des Sportvereins, hat – unter der Qual der Wahl – die Fotos und Texte dekadenweise zusammengestellt. Die gezeigten Exponate sind Ausschnitte aus der Vorwärts-Chronik, an der Kaiser arbeitet. „Appetithappen“ nennt der umtriebige Vereinsvorsitzende sie, ohne sich auf einen Erscheinungstermin für die Chronik festlegen zu wollen.

Gegründet worden sei der SV Vorwärts Hülsen einst als Arbeiterverein, schlug Kaiser dann einen Bogen zur Sozialdemokratie und ihrem prominenten Vertreter Helmut Schmidt. „Hanseat – Staatsmann – Weltbürger“ ist die Ausstellung mit vielen Fotografien und Zitaten überschrieben. „Kettenraucher“ möchte mancher Betrachter in Gedanken noch hinzufügen, waren Schmidt und Gattin Loki doch bekannt für ihren intensiven öffentlichen Nikotin-Konsum.

„Da, wo’s qualmte vorne, da saß Helmut Schmidt“, scherzte denn auch Lars Klingbeil. Der SPD-Bundesvorsitzende hatte gestern gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Dörte Liebetruth die Ehre, die Ausstellung in den Räumen des einstigen Hülsener Rathauses zu eröffnen.

Im Gegensatz zu Liebetruth, die Schmidt einst als junge Stipendiatin traf, habe er den Alt-Bundeskanzler nicht persönlich kennenlernen dürfen, bedauerte Klingbeil. Aber begegnet ist er ihm, bei einer Veranstaltung in Washington. „Ich dachte, er schläft“, erinnerte sich der SPD-Vorsitzende an einen schon betagten Helmut Schmidt, die Augen fest geschlossen, der dann aber jedem Fragesteller „mit großer Geistesschärfe“ geantwortet habe.

„Den trage ich doch gerne“, bedankte sich Lars Klingbeil bei Uwe Kaiser für den SV-Vorwärts-Hülsen-Schal und scherzte: „Solange kein Gelb dabei ist.“ © Preuß

Ein „Sinnbild des erfolgreichen Krisenmanagers“ nannte Dörte Liebetruth ihr Vorbild Helmut Schmidt. Seine Ämter hätten ihm einiges abverlangt, formulierte es Klingbeil, um dann von damaligen zu den heutigen Krisen zu kommen. „Wäre Helmut Schmidt heute im Amt, würde er solidarisch an der Seite der Ukraine stehen“, sagt er und verteidigte damit gleichzeitig das 200 Milliarden Euro schwere Entlastungspaket.

Angesichts des Krieges, der Energiekrise und der Pandemie nehme er bei der Bevölkerung eine große Verunsicherung wahr, so Klingbeil. Er selber sei nicht panisch. „Ich glaube nicht, dass dieses Land auseinander fällt.“ Und mit Blick auf die politischen Verhältnisse, das Wiedererstarken der Rechten, beispielsweise in Italien, in Frankreich oder in Schweden, sei die demokratische Mitte, die hier miteinander spreche, ein besonders hohes Privileg.

Offizielle Vernissage Bei der Veranstaltung am Dienstag handelte es sich um eine „Pre-Vernissage“, die offizielle Eröffnung der Ausstellungen zu Helmut Schmidt und auch zu der mehr als 100 Jahre währenden Geschichte des SV Vorwärts Hülsen findet am Freitag, 7. Oktober, um 18.30 Uhr, statt. Alle Interessierten sind dazu herzlich willkommen. Bis einschließlich Freitag, 9. Dezember, ist die Doppel-Ausstellung immer mittwochs, von 18 bis 20 Uhr, und sonntags, von 15 bis 18 Uhr, geöffnet. Auf Anfrage per E-Mail an uwe.camacho.kaiser@t-online.de öffnet die Galerie auch außerhalb der angegebenen Zeiten.