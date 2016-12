Auf Angst folgt pure Freude

Schwimmkurs für Flüchtlinge in Dörverden: 14 Teilnehmerinnen überwinden sich

+ Die Mädchen und Frauen freuen sich über die Möglichkeit, schwimmen zu lernen. - Foto: Niemann

Dörverden - 14 Flüchtlingsmädchen und -frauen aus Dörverden, Barme, Ahnebergen und Verden lernen zurzeit im Dörverdener Hallenbad den Umgang mit dem Wasser. Der von Heike Henze geleitete Schwimmkurs findet zum ersten Mal statt und wird von der Caritas finanziert.

Nach wie vor spielt die Flüchtlingsbetreuung in der Stadt Verden und in den umliegenden Gemeinden eine große Rolle. Nicht zuletzt unter dem Eindruck mehrerer tödlicher Badeunfälle von Asylbewerbern, die sich im zurückliegenden Sommer bundesweit ereignet haben, hat Heike Henze die Initiative für einen Schwimmkurs für weibliche Flüchtlinge ergriffen.

Mit auf Anhieb 14 Anmeldungen kann sich die Resonanz auf das Angebot sehen lassen. Zu Ausnahmeschwimmerinnen kann Henze ihre Schützlinge innerhalb von fünf Terminen natürlich nicht trainieren, aber es geht in dem Kurs auch mehr darum, Grundvoraussetzungen zu vermitteln, damit sich die Flüchtlinge das Schwimmen selbst erschließen können.

Ein wichtiger Bestandteil des Kurses besteht deshalb darin, auch auf die Gefahren hinzuweisen, die den Teilnehmerinnen oft nicht bewusst seien.

„Es macht den Mädchen und Frauen Spaß“, begeistert sich Henze, die das Interesse und die Motivation der Schwimmschülerinnen in den höchsten Tönen lobt. Laut Henze haben die meisten Teilnehmerinnen zuvor keine oder nur schlechte Erfahrungen mit dem kühlen Nass gemacht. Henze: „In den ersten beiden Stunden mussten die Frauen zunächst einmal ihre Ängste überwinden und sich an das Wasser gewöhnen.“ Doch schon in der dritten Stunde hätten fast alle die Auftriebskräfte des Wassers für sich praktisch nutzen können, was unerlässlich für den Schwimmunterricht sei. „Sie trauten sich, sich flach ins Wasser zu legen und die Erfahrung zu machen, dass das Wasser sie trägt.“ Für Menschen mit belastenden Erfahrungen hätte das sogar einen therapeutischen Wert, sagt Henze, die seit über 40 Jahren Anfänger im Schwimmen unterrichtet.

In ihren Heimatländern habe es für die Mädchen und Frauen kaum Gelegenheit gegeben, in einem derart geschützten Raum, ausschließlich im Kreis von Geschlechtsgenossinnen, derlei Erfahrungen zu sammeln.

Geht es nach Henze, soll das Angebot keine Eintagsfliege bleiben. Noch sei aber ungewiss, wie es 2017 weiter gehe. - nie