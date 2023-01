Funkwellen aus Dörverden: „Delta-Lima 4 Bravo Oskar“ ruft

Von: Christel Niemann

An ihrem Lieblingsort in der technischen Zentrale: Amatuerfunkerin Ingrid Weckmann in Kontakt mit aller Welt. © Christel Niemann

Rund um die Welt auf Sendung geht die 89-jährige Stedorferin Ingrid Weckmann. Ihr Hobby hält sie jung...und nicht nur das!

Dörverden-Stedorf – Ihr Rufzeichen ist „Delta-Lima 4 Bravo Oskar“ (DL4B0), ihr Name ist Ingrid Weckmann und Fachleute haben es sicher längst erkannt: Die Dame ist Amateurfunkerin und eine ganz besondere noch dazu: die Stedorferin ist nämlich bereits 89 Jahre alt. Zu ihrem 90. Geburtstag in diesem Jahr werden sie also vermutlich Glückwünsche aus aller Welt erreichen, zumal Funken immer noch ihr größtes Hobby und wahre Leidenschaft ist.

Ingrid Weckmann aus Stedorf funkt in die ganze Welt

Es fiept, blinkt und rauscht, und der Monitor zeigt für Laien unverständliche Kombinationen aus Zahlen und Buchstaben in alter MS-DOS-Schrift. Geschähe das nicht inmitten einer wohnlichen Umgebung, könnte man meinen, dass Ingrid Weckman in einer Schaltzentrale sitzt. Früher täglich, heute aber immer noch mehrmals wöchentlich, geht sie hier ans Werk und quasi in die Luft. Seit annährend 50 Jahren ist sie Amateurfunkerin und damit einer, wie sagt, „unheilbaren Sucht“ verfallen.

In Dörverden Blick auf die Weltkarte mit zahlreichen Nadeln

„Ich habe Bekannte und sogar Freunde auf der ganzen Welt und habe auch schon Wettbewerbe gewonnen“, sagt sie. Sie sei überzeugt, dass das Hobby maßgeblichen Anteil an ihrer geistigen Fitness hat. „Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie das hier alles funktioniert“, meint Weckmann, wirft einen Blick auf die große Weltkarte an der Wand, dreht links den großen Knauf am Funkgerät und die Nadel im Anzeigefenster reagiert sofort. Damit ist die Antenne eingestellt und sie kann sich auf die Suche begeben nach den zumeist langjährigen Freunden oder Gleichgesinnten in der Luft.

Rauschen, Wortfetzen, Gestammel. Für ungeübte Ohren ist nichts zu verstehen. Auch für Ingrid Weckmann nicht, obwohl ihr Gehör seit Jahrzehnten auf Draht ist. „Um die Mittagszeit ist der Empfang schlecht. Früh morgens und abends ist er weitaus besser.“

Doch das Telegrafieren funktioniert ohne Probleme, die Morsesignale, die der Apparat empfängt, sind deutlich und gut zu hören. „Solche Telegrafie-Signale werden heute weltweit von Computern decodiert. Das Funken ist dadurch unpersönlicher geworden, aber die Digitalisierung hat uns Amateurfunkern auch diverse Vorteile gebracht.“

Das Telegrafieren in Dörverden-Stedorf funktioniert ohne Probleme

Ingrid Weckmann erzählt von der reinen Frauengruppe mit der sie sich jeden Dienstagabend um 19 Uhr zum „Funkenschnacken“ trifft, dann von einer zweiten Frauengruppe mit der sie regelmäßig ab 7.30 Uhr am Mittwochvormittag auf Sendung geht, von der Sonntagsgruppe, wo ausschließlich in plattdeutscher Sprache kommuniziert wird und von den Ämtern, die sie innerhalb der organisierten Gemeinschaft der Amateurfunker bis heute inne hat.

Als Ingrid Weckmann sich für das Thema zu interessieren begann, war sie 41 Jahre alt. Ein Arbeitskollege bei Nordmende sei Amateurfunker gewesen und habe bei ihr die Saat gelegt. Gemeinsam mit ihrem bereits 2001 verstorbenen Ehemann habe sie dann bei der KVHS einen entsprechenden Kurs gemacht und 1975 die Prüfung abgelegt.

Diese Weltkarte gibt Aufkunft über die Kennungen aller Länder. © Niemann, Christel

„Dafür musste man schon ganz schön büffeln. Das technische Wissen hatte ich zwar drauf, aber Gesetze und Theorie waren noch zu lernen. Und natürlich das Morsen, das wie lesen mit den Ohren ist. Mein Dieter hat die damals vierteilige Prüfung sofort bestanden, ich musste einen Teil zweimal machen. Später war er dann oft ein bisschen ärgerlich wenn ich besser war als er“, erzählt sie lachend.

Ingrid Weckmann hat aus Stedorf ihre Stimme um den Globus geschickt

Das alles ist Schnee von gestern. Ingrid Weckmann hat ihre Stimme aus Stedorf mittlerweile schon in die ganze Welt geschickt. Und zwar wirklich in die ganze Welt. Das beweisen die vielen Urkunden und Auszeichnungen, die an den vertäfelten Wänden in der ganzen Wohnung hängen. Sie zeigt auf eine: „Die habe ich aus Japan bekommen. Dorthin hatte ich während des verheerenden Vulkanausbruchs Kontakt.“

Mit dem Computer bestens vertraut

Längst ist sie auch bestens mit dem Computer vertraut, der ganze Listen mit den Namen der Funker enthält, mit denen sie in Kontakt steht. Früher, so sagt sie, habe sie ja zig Stunden und ganze Nächte vor ihren Gerätschaften verbracht und selbst im Urlaub nie den Funk vernachlässigt.

Weckmann gibt auch selbst Diplome aus, bespielsweise für die Diplom-Sammler Waterkant. Hier sind maritime Motive Pflicht. © Niemann, Christel

Und hat sich die Leidenschaft fürs Funken an ihre Kinder oder Enkel „vererbt“ ? „Nur an meinen Sohn Michael. Er funkt unter dem Rufzeichen DB 7XN, ist aber längst nicht so verrückt wie ich.“ Die Stedorfer Seniorin schätzt bis heute den Austausch mit Funkkollegen in aller Welt und sie setzt sich auch vor die Gerätschaften, wenn „nix Lohnendes“ in der Glotze kommt.

Ingrid Weckmann aus Stedorf - Funken hält fit

„Das Funken hält mich fit im Kopf. Ich liebe den Kontakt zu anderen Menschen und irgendein Hobby muss ich ja haben. Außerdem sei in den fast fünf Jahrzehnten, in denen sie das Amateurfunken nun schon betreibe, niemals Langeweile aufgekommen. „Ich entdecke noch immer neue Dinge“, sagt sie. Es sei auch immer wieder spannend, mit wem man da auf einmal in Kontakt kommt. Da meldet sich auf einmal jemand von JWD.“ In diesem Jahr will sich Ingrid Weckmann auch auf „Funk-Reise“ begeben und sich nach zweijähriger Corona-Pause für ein langes Wochenende im sächsischen Grimma mit Gleichgesinnten treffen. „Diese Treffen fanden vor Corona jährlich statt, und wir sind schon in vielen deutschen Städten und sogar in Tschechien zusammengekommen“, berichtet sie.