Altes Gasthaus: „Die Lust am Drübberholz ist geblieben“

Von: Christel Niemann

Gestern und heute: Beim ersten Camp vor 40 Jahren... © Niemann, Christel

Soziokultur und 7 000 Spiele: Das Tagungshaus im Süden der Gemeinde Dörverden feiert Ende Mai sein 40-jähriges Bestehen

Drübberholz – Runder Geburtstag eines Quartiers für Kreative in der Region: Das Tagungshaus Drübberholz wird 40 Jahre alt. Seit 1983 wird dort am Rande der Gemeinde Dörverden ganz im Sinne der Soziokultur ein vielfältiges, qualitativ hochwertiges Programm auf die Beine gestellt. Eine offizielle Festveranstaltung mit geladenen Gästen, darunter Landrat Peter Bohlmann und der Dörverdener Bürgermeister Alexander von Seggern, steigt am Sonnabend, 27. Mai.

„Ein großes Haus, unter dessen Dach eine bunte Vielfalt wohnt“ –– so lässt sich das Tagungshaus Drübberholz mit wenigen Worten beschreiben. Als am 1. Juni 1983 das an der Bundesstraße 215 gelegene Fachwerkhaus, das Tagungshaus, seine Pforten öffnete, startete in dem ehemaligen Gasthaus zugleich ein ambitioniertes Projekt mit Raum für außerschulische Bildung und großer Vielfalt an Aktivitäten.

Mittlerweile ist das Tagungshaus längst fest in der Region etabliert und dient vor allem Gruppen als Unterkunft, die dort in Eigenregie Treffen, Tagungen oder Workshops durchführen. Auch bietet sich das Haus für die Durchführung von Freizeiten an und hat sich darüber hinaus als Seminarstätte für Menschen bewährt, die die Angebote des gemeinnützigen Vereins Drübberholz oder die des Spielezentrums Niedersachsen nutzen, das nach einigen Jahren hinzugekommen ist.

Erwähnenswert sind außerdem die vielen Aus- und Fortbildungen im spiel- und zirkuspädagogischen Bereich. „Zu uns kommen Menschen aller Couleur“, sagt Astrid Andrzejewski. Gemeinsam mit ihrem Mann Bernward Nüttgens leitet sie das Tagungshaus; zwar nicht von Beginn an, aber fast.

„Gegründet wurde das Tagungshaus von vier Studenten“, berichtet Andrzejewski. Kurz danach seien sie und Nüttgens hinzugekommen. „Bernward kam 1985 nach Drübber, ich zwei Jahre später.“ Dabei hatten die beiden zu Beginn ganz andere Pläne und nach einer Jugendleiterausbildung wollten sie Workcamps in Frankreich übernehmen. Im Nachhinein sind beide aber nicht unglücklich, dass daraus nichts geworden und sie in Drübber geblieben sind. „Bei unserer Arbeit geht es darum, Gruppen zusammenzubringen, da ist es eigentlich egal, wo das passiert.“

Das Drübberteam: Astrid Andrzejewski und Bernward Nüttgens mit ihren Kindern Monika und Rainer Andrzejewski und Rainers Partnerin, Janina Habe, die ebenfalls im Tagungshaus mitarbeitet. © Niemann

Längst sind Andrzejewski und Nüttgens Eigentümer der Immobilie, die reichlich „Spiel-Raum“ für Theater, Musik, Bewegung, viele Schlafräume, zwei Küchen für Selbstversorgung oder Vollverpflegung bietet. Die Räumlichkeiten wurden in den zurückliegenden vier Jahrzehnten Stück für Stück unter Berücksichtigung nachhaltiger Gesichtspunkte restauriert und renoviert, aber, so Nüttgens realistisch, es gibt noch viel zu tun. Ein Ende dieser Phase ist (leider) nicht in Sicht.“ Die Lust auf Erleben und kreatives Tun setzt sich auch im Außenbereich fort, wo Naturerlebnis-Felder mit Bereichen zum Hören, Tasten, Riechen, wie Baumstammxylophon, Barfußpfad oder Riechbeete angelegt und eigenhändig ein Lehmofen gebaut wurde. Auf dem weitläufigen, überwiegend naturbelassenen Areal finden sich verschiedene Biotope, Insektenhaus, Steinhaufen und Totholzhecke.

Astrid Andrzejewski schätzt, dass in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 300 000 Gäste im Tagungshaus übernachtet haben. 15 Belegungszimmer mit meist vier Betten, fünf Gruppenräume, zwei Säle und eine Sauna hat es zu bieten. Und damit garantiert keine Langweile aufkommt, können die Gäste den Theater- und Musikinstrumentenfundus nutzen und haben außerdem unter den rund 7000 verschiedenen Brett- und Kartenspielen die Qual der Wahl. In Sachen Gästeversorgung reagieren die Betreiber übrigens überaus flexibel. Andrzejewski: „Von der Selbstversorgung bis zum „Rundum-sorglos-Paket“ mit täglich mehreren Mahlzeiten ist alles möglich.“

Vieles hat sich in den 40 Jahren verändert, aber geblieben ist bei Andrzejewski und Nüttgens die „Lust am Drübberholz.“ In den zurückliegenden Jahrzehnten hat das Tagungshaus natürlich Höhen und Tiefen erlebt und eine Entwicklung gemacht, die nur möglich war, weil Menschen den Mut hatten, Kraft in ein selbst verwaltetes Projekt zu investieren. Menschen, mit Visionen und Courage, was damals wie heute Basis für den Betrieb des Tagungshauses ist. Denn beim Start vor 40 Jahren hätten Teile der hiesigen Bevölkerung noch mit Argusaugen alle beobachtet, die einen anderen Lebensentwurf hatten, die überkommene Rollen hinterfragten und es nicht mehr nur beim Diskutieren belassen wollten. Das Tagungshaus – und seine Bewohner – haben folglich neben vielen Höhen auch Tiefen erlebt, wenngleich erfreulicherweise die Höhen überwiegen. Bis heute werden immer mal wieder neue Aktionen und Aktivitäten ins Leben gerufen und oftmals auch etabliert. Und es scheint fast schon sicher, dass es in diesem Gleichklang noch lange weiter gehen wird, da ihre Kinder Monika und Rainer Andrzejewski beruflich in die Fußstapfen der Eltern treten werden. „Der Stabwechsel ist beschlossen, aber noch nicht akut. Monika wird erst noch ihr Studium abschließen, sodass zunächst erst einmal noch alles beim Alten bleibt.“

...und im jetzigen Zustand. Äußerlich fast wie damals. © Niemann, Christel