Spargelmarkt am 27. Mai: Ganz viel zu entdecken

Ab 11 Uhr öffnen die Stände rund um die alten Bauernhäuser des Kulturgutes. Zahlreiche Aussteller präsentieren Interessantes und Köstliches zum königlichen Gemüse. Örtliche Landwirte bieten ihre Produkte und natürlich an diesem Tag vor allem Spargel an. „Die Feuerwehr ist mit ihrer Würstchenbude dabei.

Und natürlich ist auch die AG Kochen und Backen des Ehmken-Hoff-Vereins vertreten und bietet unter anderem einen Spargelsalat an. Die eigens von Vereinsmitgliedern geräucherten Forellen sind ebenfalls ein besonderer Genuss“, berichtet Eva Meinke, Pressesprecherin des Vereins.

Wer gern noch weitere Fischsorten genießen möchte, wird am Fischwagen Donner fündig. Für Freunde eines heißen Spargelragouts bietet die Gulaschkanone genau das Richtige. Beim „Pilz-Reich“ lassen sich die unterschiedlichsten Sorten entdecken und probieren, zum Beispiel in einer Spargel-Pilz-Suppe.

Spargel gibt es am 27. Mai in verschiedensten Variationen.

„Am Käsestand und bei Senf Leman können Besucher Leckeres für den heimischen Kühlschrank erwerben“, gibt Meinke einen Tipp. Für eine kühle Erfrischung zwischendurch sorgt das Intscheder Bauernhofeis. Süße Torten und Kuchen genießen die Besucher am Nachmittag im Café des Kulturgutes.

Neben all diesen kulinarischen Köstlichkeiten gibt es auch Deko-Ideen für Haus und Garten, Insektenhotels, warme Socken, Leinenprodukte der AG Lust und Leinen, sommerliche Hüte, alte landwirtschaftliche Geräte der „Alteisenfreunde“ und vieles mehr.

+ Bogensport unter fachlicher Anleitung ausprobieren – auch das ist beim Spargelmarkt möglich. © Ehmken-Hoff-Verein

„Auch wer schon lange ein stumpfes Messer oder eine nicht mehr gut schneidende Schere zu Hause hat, wird auf dem Kulturgut fündig: Der Schleifservice Martin Meyer bietet seinen Service vor Ort an. Und wer immer schon einmal einen Streifenwagen aus nächster Nähe ansehen wollte oder sich über die Arbeit der Polizeibeamten vor Ort informieren möchte, hat am Stand der Polizei Gelegenheit dazu“, so die Pressesprecherin.