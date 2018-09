Nähstube auf dem Ehmken Hoff: Alte Stoffe frisch gefärbt

Schöne Kissen aus alten Stoffen gibt es in der Dörverdener Nähstube. - Foto: Meinke

Dörverden - Die Nähstube öffnet am Sonntag, 30. September, um 14 Uhr, wieder ihre Türen im Café des Kulturgutes Ehmken Hoff in Dörverden. Jeden Monat präsentieren die kreativen Mitglieder der AG „Lust&Leinen“ ihre handgefertigten Unikate, die aus alten Leinenstoffen bestehen.

Neu eingefärbt, modern geschnitten und mit Holzknöpfen versehen, erstrahlen die Stoffe in frischem Glanz. Die Ideen gehen den Aktiven dabei offenbar nie aus und so können sie immer wieder Taschen, Kleider und Accessoires anbieten, heißt es in der Einladung.

Darunter auch immer der Saison angepasste Einzelstücke. Mit einer entsprechenden Tischdekoration und einem hübschen Bezug für das Lieblingskissen lässt sich schließlich auch der tristeste Herbsttag genießen. Im Café gibt es zum Aufwärmen und Genießen wie an jedem Sonntag köstliche Torten und Kaffeespezialitäten.