Als die Aller in Flammen stand: Zug entgleist auf der Wäternbrücke bei Wahnebergen

Auf dem ab 1845 errichteten Bahndamm rollen jetzt die modernen Züge. Am Ufer der umgeleiteten Wätern, die heute mit viel Schilf bewachsen ist, wurden damals Weidenbäume gepflanzt. © Werner Rengstorf

Vor 175 Jahren wurde die Eisenbahntrasse von Bremen nach Hannover gebaut und führte durch die Gemarkung Wahnebergen. Hier wurde 1905 ein Bahnhof in Betrieb genommen. Ein schweres Unglück ereignete sich 1955 auf der Wäternbrücke.

Wahnebergen – Im Frühjahr des Jahres 1845 gerieten die Einwohner des etwas verschlafenen Dorfes Wahnebergen in helle Aufregung. Es machte das Gerücht die Runde, dass die Ortschaften Wahnebergen und Ahnebergen durch eine Eisenbahntrasse von Bremen nach Hannover getrennt würden. Und bald darauf waren auch einige Messtrupps in der Gemarkung unterwegs.

„Dann wollen wir aber auch einen Bahnhof haben“, wurde in der Dorfgaststätte „Zur Linde“ bei Korn und Bier geflachst. Doch das sollte dann doch noch einige Jahre dauern. Aber im gleichen Jahr begannen zwischen Bremen und Wunstorf an verschiedenen Stellen schon die Bauarbeiten. Von Hannover nach Wunstorf war die Trasse bereits seit einiger Zeit vorhanden.

Es dauerte nicht lange, da rückten auch die ersten Bautrupps zwischen Verden und Dörverden an. Wenn sich auch einige Landwirte zunächst gesträubt hatten, ihr Land abzugeben, so nahmen sie dann doch eine gute Entschädigung gerne an. Es gab nur noch vereinzelt etwas Widerstand. Viele Bauern entlang der geplanten Strecke verdienten auch gutes Geld, wenn sie ihre Pferdegespanne für die Arbeiten zur Verfügung stellten.

Auf besondere Schwierigkeiten stieß man allerdings in der Gemarkung Wahnebergen zwischen der heutigen Kreisstraße 14 und der Aller. Da musste das damalige Feuchtgebiet „Wahneberger Bruch“ erst trockengelegt werden. Dies reichte von der heutigen Straße „Unter den Eichen“ bis zu den Wiesen und Weiden „Auf dem Wiehe“. In diesem Bereich wurden die Arbeiten am Bahndamm mit Schiebkarren und Schaufeln erledigt.

Da die Trasse auch durch das Hochwassergebiet der Aller führte, musste neben der notwendigen Dammaufschüttung auch eine Flutbrücke gebaut werden. Dies machte damit auch eine Verlegung des Laufes der Wätern erforderlich, die ursprünglich neben der Landstraße und dann erst in Richtung Alte Aller verlief.

Sie wurde nun durch die Flutbrücke umgeleitet und mündete dann in die Steinkuhle und danach in einen Arm der alten Aller. Dieser neue Verlauf trug auch erheblich zur Entwässerung des Feuchtgebietes bei. Im Bereich östlich der neuen Bahntrasse wurden zu beiden Seiten der Wätern Weidenbäume gepflanzt, von denen heute nur noch einige vorhanden sind.

Am 12. Dezember 1847 fuhr der erste Dampfzug, unter großem Interesse der Bevölkerung, von Bremen in Richtung Hannover. Auch in Stedorf und Dörverden war die Bahnstrecke von vielen Menschen gesäumt. Wie überall hatten sie Adventskränze und geschmückte Weihnachtsbäume an der Strecke aufgestellt.

Die Bahnstrecke wurde ab 1857 mit einem zweiten Gleis weiter ausgebaut und einige Jahre später konnte 1867 auch eine neue breitere 375 Meter lange Allerbrücke mit 15 gemauerten Gewölben in Betrieb genommen werden. Diese wurde 1950 durch ein 130 Meter langes Stahlteil erweitert. Dies wurde zwischen 2012 und 2015 mit einem Neubau ersetzt, an dem jetzt der neue, gern benutzte Aller-Rad-Weg angehängt wurde.

Für die Ortschaft Wahnebergen gab es im Jahr 1905 noch ein ganz besonderes Ereignis, von dem man lange geträumt hatte. Mit dem Bau der Abzweigung der Allertalbahn über Westen, Hülsen, Rethem und Schwarmstedt bis nach Celle konnte dann auch der so lange erhoffte Bahnhof als Umsteigebahnhof in Betrieb genommen werden.

Der Wahneberger Bahnhof verlor seine Bedeutung als Umsteigebahnhof, als 1963 keine Personenzüge mehr hier hielten. Drei Jahre später wurde dann auch der als Ersatz eingeführte Schienenbusverkehr auf der Allertalbahn eingestellt. Der Güterverkehr konnte dank der großen Hülsener Firmen Heckmann und Norka noch bis 1994 aufrecht erhalten werden. Ein erheblicher Teil dieser stillgelegten Strecke wird heute als Radweg gut angenommen.

Auf der Flutbrücke, auch Wäternbrücke genannt, ereignete sich heute vor 68 Jahren, am 11. Januar 1955, um 5.30 Uhr, ein schweres Eisenbahnunglück. Ein Personenzug in Richtung Bremen, der kurz zuvor am Wahneberger Bahnhof mit vielen Arbeitern des Borgward-Autowerkes in Richtung Bremen losgefahren war, stieß auf der Brücke mit entgleisten Waggons eines Güterzuges aus Bremen kommend zusammen.

Die Lok und der erste Waggon fielen von der Brücke. Dabei waren zwei Tote und 14 Verletzte zu beklagen. Die Freiwillige Feuerwehr Wahnebergen leistete damals sehr wertvolle Erste Hilfe und rettete viele Verletzte aus dem Waggon, was nicht ganz einfach war, denn die Aller führte damals Hochwasser. rtf