Dörverdener Seniorinnen erinnern sich an die Weihnachten ihrer Kindheit

Von: Christel Niemann

Erinnern sich an den Zauber vergangener Weihnachten: Herta Bonau, Marianne Emigholz und Irma Körber (von links). © Niemann, Christel

Glitzer und Glitter, festlich beleuchtete Straßen und Menschen, die hektisch von einem Geschäft zum nächsten eilen, sind in der Adventszeit an der Tagesordnung. Wie war das früher, als heutige Senioren Kinder waren? Wie haben sie mit ihren Familien Weihnachten gefeiert? Mit Lametta am Baum, der bunte Teller darunter? Drei Seniorinnen, die heute im Haus am Hesterberg in Dörverden leben, blicken auf die Weihnachtsfeste in ihrer Kindheit zurück.

Dörverden – Früher muss sie ein richtiges „Lausemädchen“ gewesen sein. Weil sie und ihre Brüder vom mit Marmelade gefüllten Honigkuchen naschen wollten, den die Mutter in der guten Stube in einer Kommodenschublade eingeschlossen hatte, haben die Geschwister die Lade kurzerhand geknackt, als die Eltern abwesend waren. „Wir haben die Stücke vom Kuchen jedoch nicht ordentlich abgeschnitten, sondern einfach so abgebrochen, sodass es prompt mächtig Ärger gab“, erzählt Irma Körber. Die 95-Jährige erinnert sich auch noch gut an den Geschmack von Apfelsinen, die es in ihrer Kindheit immer an Heiligabend gab. „Meine beiden Brüder und ich bekamen je eine Apfelsine und dazu einen bunten Teller mit Nüssen und Äpfeln und Plätzchen und wenn es ein Geschenk gab – ich erinnere mich an eine ,neue’ Puppe, die meine Mutter neu ausstaffiert hatte und an ein Puppenservice – wurde es nicht vom Weihnachtsmann sondern vom Christkind gebracht.“ In diesem Jahr wird sie das Fest in Gesellschaft von Tochter und Verwandten verbringen und die Rituale von einst sind passé.

„Früher waren Geschenke längst nicht so wichtig. Es war schön, an Weihnachten in der Familie zu sein, zusammen zu singen und zu feiern“, erzählt Marianne Emigholz. Auch sie erinnert sich daran, dass es zum Fest Apfelsinen gab. „Woher mein Vater die bekommen hat, habe ich aber nie erfahren.“ Sie hat auch noch den Duft von Sauerkraut in der Nase, das die Oma gekocht hat und das es traditionell am Heiligabend zu essen gab. „Dazu kam Fleisch auf den Tisch, denn zum Fest wurde extra ein Schwein geschlachtet.“

Geschenke fielen sehr bescheiden aus

Ein Ereignis hat sie noch besonders gut in Erinnerung: „Die Geschenke zu Weihnachten fielen sehr bescheiden aus. Einmal bekam meine um sechs Jahre jüngere Schwester einen Kinderstuhl geschenkt. Den hat sie dann so geschickt an der Wand platziert, dass ich mich nicht draufsetzen konnte“, erzählt sie lachend. Und sie erinnert sich an den Besuch des Weihnachtsgottesdienstes. „Ich weiß noch, dass ich an der Hand meines Großvaters in die Kirche hineinging. Als wir herauskamen, hatte es zu schneien begonnen. Das war wirklich wunderschön.“

Anders als früher liegt ihr heute aber nicht mehr viel an Weihnachten. „Vielleicht, weil ich nicht mehr in meinem alten vertrauten Zuhause wohne. Dabei bin ich doch freiwillig hier und habe mich auch sehr gut eingelebt“, sinniert die Seniorin, die das Fest mit Tochter, Enkeln und Urenkeln feiert.

„Früher wurde Weihnachten mit mehr Liebe begangen“, meint Herta Bonau, die in einer großen Familie mit sechs Kindern aufgewachsen ist. „Alles war so geheimnisvoll. An Heiligabend haben meine Geschwister und ich vor der Wohnstube gesessen und gewartet. Den Weihnachtsbaum durften wir vorher nicht sehen und unserer Vater ist in die Rolle des Weihnachtsmanns geschlüpft.“ Zwar habe einer ihrer jüngeren Brüder den Vater an den Schuhen erkannt, dann aber doch so große Angst gehabt, dass er sich unter dem Tisch versteckt habe. Die Geschenke waren in der Familie der heute 96-Jährigen meist selbstgemacht, auch die Puppenstube oder der Kaufmannsladen. Eines der schönsten Geschenke war es damals für sie, wenn eine alte Puppe mit neuen Kleidern unterm Baum saß. Aber oft erhielten die Kinder auch nur praktische Geschenke, zum Beispiel ein Kleidungsstück oder Schuhe. Die Zeiten wären ja schlecht gewesen. „Aber ich hatte gute Eltern“, sagt Herta Bonau und die beiden anderen Damen nicken zustimmend. „Sie waren auch nicht sonderlich streng. Bloß sonntags mussten unsere Schuhe immer blitzblank geputzt an Ort und Stelle stehen.“ Das Zusammensein in den Familien sei das Wichtigste und alles andere Nebensache gewesen. Darin sind sich die Seniorinnen einig. „Früher war aber bei weitem nicht alles besser! Es waren harte Zeiten, auch durch Flucht und Vertreibung, aber Weihnachten war besinnlicher und ruhiger. Die Geschenke fielen viel bescheidener aus“, erklären die Damen unisono. Weniger sei im Fall von Weihnachten vielleicht doch mehr. Für Herta Bonau ist es in diesem Jahr das letzte Mal, dass sie das Weihnachtsfest mit ihrer Familie in ihrem Eigenheim in Dörverden verbringen wird. „Danach wird das Haus verkauft“, sagt sie. „Das wird sicher schön, aber auch emotional“, sagt sie mit feuchten Augen.