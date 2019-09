Alles, was die Kartoffel hergibt

Herbstzeit ist Erntezeit. Frisch geerntet, schmeckt Gemüse am besten. Das gilt auch für die Kartoffel. Egal, auf welche Weise sie zubereitet wird. Reichlich Kostproben davon gab es auf dem Kartoffelmarkt am Ehmken Hoff.

Dörverden – Dass der Dörverdener Kartoffelmarkt nichts an Anziehungskraft verloren hat, zeigte sich erneut am vergangenen Sonntag. Bereits der plattdeutsche Gottesdienst zum Festauftakt war sehr gut besucht, auch danach gaben sich die Besucher bis zum späten Nachmittag die Klinke in die Hand.

Wie der Name unschwer erkennen lässt, stand die Kartoffel im Mittelpunkt des Programms. Im Frühjahr hatte die Aktionsgruppe „Himmel & Erde“ eigens auf einer kleinen Fläche Kartoffeln gepflanzt und die Besucher konnten am Sonntag erleben, wie die Kartoffeln teils in mühevoller Arbeit mit Forke und Hacke aus der Erde geholt, per Hand aufgelesen und dann mit der Sortiermaschine sortiert wurden; ganz so wie es früher in der Landwirtschaft üblich gewesen war.

+ Geselligkeit bei Puffer oder Kartoffelsalat. © Niemann

Dass es dabei mächtig staubte, wenn die Knollen herauspurzelten, machte die Sache vor allem für die kleinsten Erntehelfer nur noch spannender. So füllten sie schnell die Körbe und der Kartoffelberg wuchs rasant. Spannend wurde es, als Mitglieder der Aktionsgruppe einen Trecker-Oldtimer in Gang setzten, um die schon etwas modernere Art der Ernte mit dem Kartoffelroder zu zeigen. Auch die Verarbeitung der Kartoffel wurde den Besuchern vorgeführt.

+ Den Kindern hat das Aufsammeln Spaß gemacht. © Niemann

Sowohl das Kartoffelbrot aus dem Backhaus als auch Kartoffelsalat, Kartoffelpfanne oder die frisch gebackenen Kartoffelpuffer fanden ebenso wie alle anderen Spezialitäten reißenden Absatz. Neben den kreativ tätigen Aktionsgruppen im Verein Ehmken Hoff präsentierten Hobbykünstler und Kunsthandwerker ihre Arbeiten, und auf dem kleinen Bauernmarkt wurden ausschließlich regional erzeugte Produkte verkauft. Es gab alte Apfel- und Kartoffelsorten, Ess- und Zierkürbisse, Honig, Marmelade, frisch gepresste Säfte sowie Käse- und Fischspezialitäten oder Gewürze.

Damit es den kleinen Gästen nach der Kartoffelernte nicht langweilig wurde, während die Erwachsenen an den Ständen stöberten oder sich den kulinarischen Angeboten widmeten, gab es Bastelangebote, Glücksraddrehen oder Bungee-Jumping.