E-Allerauto in Stedorf: Nachhaltig mobil mit flottem Flitzer

Sparsam und nachhaltig: das neue e-car. © genossenschaft

Auch beim Carsharing-Projekt in der Gemeinde Dörverden kommt jetzt ein Elektroauto zum Einsatz. Eröffnung ist am Mittwoch.

Dörverden-Stedorf – Mehr nachhaltige Mobilität will die Regional- und Energiegenossenschaft Aller-Leine-Weser eG in die Region bringen. Einen weiteren Schritt in diese Richtung macht die Genossenschaft mit der Eröffnung ihres vierten Standortes in Dörverden-Stedorf für ihr E-Auto Carsharing „allerauto“. Und gefeiert wird auch.

Der neue Standort in der Alten Reihe 16 in Stedorf ermöglicht es den Bewohnern der Ortschaft, die Vorzüge des Carsharings in vollem Umfang zu nutzen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Mit der Eröffnung dieses Standortes trage das allerauto dazu bei, die CO2-Emissionen zu verringern und gleichzeitig ein komfortables und kostengünstiges Mobilitätsangebot in einem weiteren Ort anzubieten. Das Fahrzeug ist eine Renault Zoe mit einer Reichweite von circa 170 bis 220 Kilometer.

„Wir freuen uns sehr, den neuen Standort in Stedorf eröffnen zu können“, sagt Leen Vellenga, Stedorfer Mitglied der Regional- und Energiegenossenschaft Aller-Leine-Weser eG. „Wir sind überzeugt, dass die Einwohner von unserem eCarsharing profitieren werden. Das allerauto steht für umweltfreundliche Mobilität und wir sind zuversichtlich, dass unser Angebot einen positiven Beitrag zur Verbesserung der nachhaltigen Mobilität in Stedorf leisten wird.“

Die Genossenschaft lädt interessierte Bürger herzlich zur Eröffnungsfeier des neuen Standortes am Mittwoch, 17. Mai, 17:30 Uhr ein. Die Feierlichkeiten finden am Standort in Dörverden-Stedorf, Alte Reihe 16, statt und bieten die Gelegenheit, das allerauto Carsharing kennenzulernen, eine Probefahrt zu machen und sich direkt anzumelden. Vertreter der Genossenschaft werden für Fragen vor Ort sein.

Um das eCarsharing zu nutzen, bedarf es keiner Mitgliedschaft bei der Genossenschaft. Bei der Anmeldung für das allerauto wird eine Aufnahmegebühr von 30 Euro fällig. Der monatliche Beitrag beläuft sich auf fünf Euro. Weitere Mitglieder des gleichen Haushalts zahlen fünf Euro für die Anmeldung und monatlich ein Euro Grundgebühr.

Die Nutzung der Fahrzeuge wird auf Stundenbasis abgerechnet, für fünf Euro die Stunde sind Kilometer und das Nachladen an der genossenschaftseigenen Ladesäule inbegriffen. Ab einer Nutzungsdauer von zehn Stunden wird eine Pauschale von 50 Euro für bis zu 24 Stunden abgerechnet. Für Vereine und Kommunen gibt es zudem besondere Konditionen. Mehr Informationen unter allerauto.de oder stedorf@allerauto.de.

Das allerauto ist ein Projekt der Regional- und Energiegenossenschaft Aller-Leine-Weser eG. Die Genossenschaft erhielt für den Kauf des Fahrzeugs und der Ladeinfrastruktur Förderungen aus den Leader-Mitteln der Europäischen Union und dem Förderprogramm „Elektromobilität vor Ort“ des Bundes.

Zu weiteren Projekten der Genossenschaft zählen Photovoltaikanlagen auf Dachflächen oder die PV Stromerzeugung auf Ackerflächen kombiniert mit der landwirtschaftlichen Nutzung.

