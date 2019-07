Alissa Wigger und Andreas Radeke treffen ins Schwarze

Stedorf – Bei bester Stimmung feierten die Stedorfer Schießsportler ihr 145. Schützenfest. Wie immer gab es auch in diesem Jahr zahlreiche Bewerber auf die Königswürden. Den Titel bei den Schützen sicherte sich Andreas Radeke und bei den Damen Alissa Wigger.

Mit dem Abholen der Vorjahresmajestäten Königin Nicole Bergling und Kinderkönig Fiete Stern, musikalisch begleitet vom Bläserkorps Dörverden, wurde das Fest eröffnet. Wieder an der Schützenhalle angekommen, wartete eine Kaffeetafel auf die Teilnehmer und Besucher. Am Abend fand der sehr gute besuchte Festball statt, bei dem DJ Stefan Brünjes für beste Stimmung sorgte.

Früh aufstehen hieß es am Sonntagmorgen, denn um 8 Uhr war Antreten zum Abholen des Königs Jo Brenn und der Jugendkönigin Jule Meyer. Im Anschluss, beim Katerfrühstück, fanden traditionell Beförderungen und Ehrungen (Bericht folgt) statt. Daneben gab es auch wieder viel zu lachen und gute Unterhaltung. So bekam Carsten Wigger für unfallfreies Radfahren Stützräder und einen Fahrradhelm. Wie immer lockte eine große Tombola mit wertvollen Preisen. Das Bläserkorps Dörverden erfreute beim zünftigen Frühschoppen mit Blasmusik. Zeitgleich lief das Schießen um die Königswürden. Der erste Vorsitzende Ehler Troue und der zweite Vorsitzende Volker Meyer führten die mit Spannung erwartete Proklamation der neuen Majestäten durch. Sie alle wurden begeistert gefeiert.

Die neue Kaiserin heißt Renate Mahlstedt und Kaiser darf sich Thomas Krompholz nennen. An der Seite von König Andreas Radeke stehen der erste Ritter Carsten Wigger und der zweite Ritter Dennis Stegemann. Königin Alissa Wigger wird unterstützt von Laura Krompholz (erste Hofdame) und Susi Schwarz (zweite Hofdame).

Den Titel des Juniorenkönigs errang Pascal Buske, erste Hofdame Rieke Thölke, zweiter Ritter Linus Troue. Bei den Kindern war Lasse Reimers am treffsichersten und wurde König. Als erste Hofdame steht ihm Celine Buschhold und als zweiter Ritter Jerome Hellmuth zur Seite. Stechvogelkönigin wurde Lotta Reimers vor Janne Reimers und Amelie Meyerholz. Den Pokal „Bester von Stedörp“ sicherte sich Steffen Niermann.

Nach der Kaffeetafel am Nachmittag war am Abend beim Königsball erneut Feiern angesagt. Am Ende zeigten sich die Verantwortlichen mit dem Verlauf des Schützenfestes sehr zufrieden. kt

