Adebar im Dauerstress

Stedorfer Nest auf Meier-Hof mit vierköpfigem und ewig hungrigem Storchennachwuchs

+ Ein seltener Anblick: Beide Elternteile sind auf Futtersuche und der Nachwuchs hat zu Hause sturmfreies Nest.

Stedorf – Ein eigenes „Storchenkino“ bekommen Silvia und Wilhelm Meier tagtäglich geboten, denn im Nest in ihrem Garten geht es hochinteressant zu. Nachdem das Storchenpaar es schon Anfang Februar bezogen hatte, gab es bereits an Karfreitag, so früh wie noch nie, mehrfachen Nachwuchs. Auf dem hölzernen Mast in neun Metern Höhe recken sich inzwischen keck fordernd die Hälse von vier Jungstörchen in die Höhe.