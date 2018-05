79-Jähriger stirbt nach Fahrradsturz in Dörverden

Dörverden - Ein 79-jähriger Radfahrer ist am Freitag nach einem Sturz in Dörverden gestorben.

Der Senior war gegen 18.30 Uhr der Straße Sassenkamp unterwegs, teilt die Polizei mit. An der Kreuzung in Höhe Voßberg stürzte er und starb an seinen schweren Verletzungen.

Nach bisherigen Ermittlungen geht die Polizei von einem Sturz ohne Fremdeinwirkung aus. Es sei nicht auszuschließen, dass ein akutes Krankheitsgeschehen die Ursache für den Sturz war, heißt es. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Rubriklistenbild: © dpa