Dörverdens Reparatur-Café feiert 1000. Auftrag und 500. Besucher

Von: Christel Niemann

Mit je einem Gutschein „Kaffeetrinken für 2 auf dem Kulturgut“ und einem süßen Präsent wurden Dennis Feldhaus (2.v.l.) und Jens Münker (2.v.r.) von Jürgen Knocke (l.) und Bodo Nolden überrascht. © Niemann

Das Angebot des Reparatur-Cafés auf dem Kulturgut Ehmken Hoff wird gut angenommen. In viereinhalb Jahren zählen die Aktiven 500 Besucher.

Dörverden – Das Reparatur-Café auf dem Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden hat vor rund viereinhalb Jahren erstmals seine Türen geöffnet. Seitdem reparieren Ehrenamtliche kaputte Elektrokleingeräte und vieles andere mehr und geben ihnen so eine zweite Chance.

Inzwischen nutzen immer mehr Menschen dieses Angebot, beim letzten Reparaturtag wurde bereits der 500. Besucher begrüßt und in die Kartei aufgenommen.

Ehrenamtliche kriegen das meiste wieder repariert

Das war natürlich eine kleine Überraschung für Dennis Feldhaus aus Dörverden, als er von Jürgen Knocke und Bodo Nolden per Handschlag begrüßt wurde und sogar noch ein kleines Präsent erhielt. Schließlich wollte er nur seine Kettensäge reparieren lassen, die plötzlich beim Anspringen muckte. Das kostenfreie Reparaturangebot, von dem er durch diese Zeitung erfahren hatte, nutzte Feldhaus zum ersten Mal. Und weil er nun einmal nichts wegwerfen kann, fand er dieses Angebot auch richtig toll. Also schnappte er sich das störrische Gerät, das zuvor immer zuverlässig angesprungen war, und machte sich, begleitet von seinem Hund Becks, auf zum Kulturgut in Dörverden.

Die Chancen, dass ihm dort geholfen wird, stehen gut. „Die meisten Geräte bekommen wir in der Tat wieder hin“, sagte Bodo Nolden, der vermutete, dass in dem beschriebenen Fall der Vergaser zickt. „Das dürfte kein Problem sein.“

Nur kurze Zeit später wurde der 1 000. Reparaturauftrag erteilt. Jens Münker aus Stedorf brachte einen augenscheinlich bereits hochbetagten Nasssauger mit, dem kein Mucks mehr zu entlocken war. Doch Münker, der die Dienste der ehrenamtlichen Reparateure schon mehrmals in Anspruch genommen hatte, zeigte sich optimistisch, dass die technisch gut aufgestellte Reparaturcrew auch seinen Oldie wieder zum Laufen bringen würde. „Ich habe großes Vertrauen“, sagte Münker schmunzelnd.

Feldhaus und Münker sind sich bewusst, dass sie für eine Reparatur in einem Fachbetrieb eine stattliche Summe bezahlen müssten; sofern sie überhaupt jemanden finden würden, der sich der Maschinen annehmen könne. Aber Abfall zu vermeiden und die natürlichen Ressourcen zu schützen, ist schließlich auch das Ziel aller Aktiven im Reparatur-Café, das jeden zweiten Mittwoch im Monat von 17 bis 18 Uhr für Geräteannahmen und -rückgaben geöffnet hat.