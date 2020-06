Mann aus Dörverden kehrt nicht vom Einkauf zurück - Polizei leitet Suche ein

Die Polizei im Landkreis Verden sucht einen Mann aus Dörverden, der seit Dienstag nicht mehr gesehen wurde.

Dörverden - Der 79-jährige Leendert Jan P. aus Dörverden wird seit Dienstag, 2. Juni , um 13 Uhr vermisst. Herr P. wurde laut einer Meldung der Polizei letztmalig an der Straße „In der Worth“ in Dörverden gesehen.

Nach Erkenntnissen der Beamten von Donnerstagnachmittag stieg der dort vermutlich in seinen grauen Ford C-Max mit dem Kennzeichen VER-LP 104, um in einem Getränkemarkt an der Großen Straße in Dörverden einzukaufen.

#fahndetmit



Seit Dienstag wird ein 79-Jähriger aus #Dörverden vermisst.

Ein Ungepixeltes Bild findet ihr auf der Seite des LKA.



Zur Pressemitteilung geht es hier:

➡️ https://t.co/uovp54N5cg



Hinweisaufnahme unter ☎️ 04231-8060

*sh https://t.co/Qr9RkOKuwE — Polizei Verden/Osterholz (@Polizei_VER_OHZ) June 4, 2020

Herr P. ist 1,78 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Außerdem hat er eine Glatze und ist Brillenträger, heißt es vonseiten der Polizei. Als Herr P. letztmalig gesehen wurde, trug er eine beige Hose und ein helles, gestreiftes Poloshirt. Zudem ist Herr P. auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen, teilte die Polizei weiterhin mit.

Alle Suchmaßnahmen verliefen bis Donnerstag ergebnislos, daher bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 04231-8060.