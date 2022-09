Dörverden läuft für die gute Sache

Von: Christel Niemann

Der Sieger des Hauptlaufs, Mario Callsen-Bracker, ist hier beim Start mit der Nummer 758 zu entdecken. © niemann

250 Erwachsene und Kinder haben sich die Sportschuhe geschnürt, um bei „Dörverden läuft“ dabei zu sein. Den Hauptlauf gewann Mario Callsen-Bracker, aber auch alle anderen waren wichtig. Denn es ging um eine Spende für den Feuerwehrnachwuchs.

Dörverden – Die dritte Auflage von „Dörverden läuft“ hat gestern erstmals nach zweijähriger Pause wieder die hiesige Laufszene begeistert. Diesmal hatten rund 250 Teilnehmer die Sportschuhe geschnürt und sind für den guten Zweck gegangen, gewalkt und gelaufen. Der Reinerlös kommt dem Dörverdener Nachwuchs aus Kinder- und Jugendfeuerwehr zugute.

Die Teilnehmer starteten in drei Laufwettbewerben über 1,8, 5 und 10 Kilometer. Diesmal waren es aber deutlich weniger Läuferinnen und Läufer, die zu den Startpunkten gekommen waren. Die Verantwortlichen vom TSV Dörverden sowie Jens Künzler von der Lokalen AG Dörverden „Pro Jugend“ (LoK AG) des Landkreises Verden hatten dafür keine Erklärung.

Kleine und große Teilnehmer beim 1,8-Kilometer-Lauf. © Niemann, Christel

Die meisten Teilnehmer hatten sich bereits weit vor den offiziellen Startzeiten auf dem Dörverdener Sportplatz eingefunden, um in den unterschiedlichen Leistungsklassen an den Start zu gehen. Ob klein oder groß, ob laufend, joggend, walkend oder auch gehend unterwegs, bei den Routen war für jede Altersgruppe und jede Gangart etwas Passendes dabei. Zunächst wurden gegen 10.30 Uhr annähernd 60 Teilnehmer auf die 1,8 Kilometer „kurze“ Strecke rund um den Hesterberg geschickt, für die die Landtagsabgeordnete Dr. Dörte Liebetruth rückwärts zählend das Startsignal gab. Eine dreiviertel Stunde später startete Bürgermeister Alexander von Seggern den Königslauf der Veranstaltung, der mit zehn Kilometern Länge gleich zweimal zum Wolfscenter in Barme und wieder zurück zum Sportplatz führte. Rund 30 Minuten später wurden die Fünf-Kilometer-Läufer auf die Strecke geschickt, von denen viele samt Kind und Kegel gekommen waren. Bei der abschließenden Siegerehrung gab es dann reichlich Lob für die Veranstalter und Anerkennung für die Läufer, die sich in den Dienst der guten Sache gestellt hatten. Dass es Urkunden für die Läufer in allen Kategorien gab, geriet dabei sogar zur Nebensächlichkeit. „Dabeisein ist hier alles“, fand etwa Jürgen Hold, der einzige Geher im Wettbewerb. Er blickte auf ein besonderes Ereignis zurück. „Vor 51 Jahren bin ich erstmals bei einer Laufveranstaltung in Dörverden gestartet. Damals waren sicher um die 70 Geher am Start, während ich heute der Einzige bin.“

Die erfolgreichsten Teilnehmer auf einen Blick

Hier die besten drei Teilnehmer bei den Wettbewerben von „Dörverden läuft“. 1,8-Kilometer-Lauf: 1. Bente Apholz (7:47), 2. Ronja Zulauf (7:55), 3. Fiona Licht (8:21). Fünf-Kilometer-Lauf: 1. Daniel Diekmann (20:29,239), 2. Sascha Kroll (21:26,180), 3. Michael Trense (21:44,843). Zehn-Kilometer-Lauf. 1. Mario Callsen-Bracker (34:36), 2. Leen Vellenga (42:30), 3. Stefan Beutner (43:15).