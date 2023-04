1.600 Aktive am Start: DLRG-Jugend trifft sich im Landkreis Verden

+ © Anne Leipold Die Landesmeisterschaften wurden im Achimer Hallenbad ausgetragen. © Anne Leipold

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anne Leipold schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Organisatorisch eine Meisterleistung: 1.600 Teilnehmer waren bei den Landesmeisterschaften der DLRG-Jugend mit dabei...im Achimer Hallenbad war richtig was los...

Achim – Die Pfeife ertönte und die Rettungsschwimmerinnen tauchten ins Wasser ein, um sich in der Disziplin 100-Meter-Livesafer zu messen. Leichter Chlorgeruch lag in der Nase und die schwüle Wärme des Achimer Hallenbads umfing die Besucher. Das Fenster im Bistro öffnete den Blick auf die sechs 25-Meter-Bahnen und die Teilnehmenden der Landesmeisterschaften der DLRG-Jugend Niedersachsen. Am Wochenende wurden sie erstmals in Achim ausgetragen. Gebannt folgten die Blicke von Besuchern den Wettkämpfenden im Wasser, während in der Cato-Halle der Programmbereich Vielfalt, Information und Beschäftigung bot.

800 Rettungsschwimmer im Achimer Bad

An den zwei Tagen gingen 800 Rettungsschwimmer und -schwimmerinnen im Achimer Bad sowie 200 bei der Seniorenmeisterschaft im Otterbad an den Start, erklärte nebenbei Kim-Fenja Sieg, Ressortleiterin Schwimmen, Retten und Sport vom Vorstand der DLRG-Jugend. Die Landesmeisterschaften seien Teil einer eindrucksvollen viertägigen Veranstaltung, die die DLRG-Jugend Niedersachsen seit Herbst vorbereitet hat. „Ausrichter ist die Bezirksjugend Aller-Oste und Achim der perfekte Austragungsort, weil Schulen und Hallenbad so nah beieinander sind“, erklärte Finn-Niklas Gerken, Mitglied im Vorstand der DLRG-Jugend und Vorsitzender der DLRG-Jugend Achim, den Gästen.

400 Ehrenamtliche pausenlos im Einsatz

„400 Ehrenamtliche haben in ihrer Freizeit die Veranstaltung mit sehr viel Engagement auf die Beine gestellt und kümmerten sich um den Wettkampf, das Programm des Landesjugendtreffens, die Unterbringung im Gymnasium am Markt und der IGS Achim sowie um die Versorgung und Koordinierung der mehr als 1600 Teilnehmenden“, schilderte Melanie Arends, Vorsitzende der DLRG-Landesjugend, den Vertretern aus Politik, von der DLRG und dem Landesjugendring. Darunter waren allein 115 Helfende aus den Ortsgruppen des Bezirks Aller-Oste, wie Bezirksjugendvorsitzender Michi Thies wissen ließ.

+ Spiel und Spaß bot der Programmbereich in der Cato-Halle. © Anne Leipold

Nicht nur Sport, auch Kindeswohl ist Thema bei der DLRG-Jugend im Landkreis Verden

Dass die Arbeit der DLRG-Jugend mehr als Rettungsschwimmen ist, zeigte sich im Programmbereich des Landesjugendtreffens in der benachbarten Cato-Halle. Neben Bastelspaß, Rolliparcours und Wellnessbereich zum Abschalten und Entspannen bei Yoga und Traumreisen, forderte Moritz Lilienthal die Besuchergruppe auf, einmal in die Kindheit zurückzublicken: „Hätten sie sich im Alter von acht Jahren getraut, ihre Meinung zu sagen?“ Die Gäste konnten wie die Kinder und Jugendlichen zuvor mit einem grünen oder roten Ball abstimmen. „Politische und Jugendbildungsarbeit ist ein wichtiger Teil des anerkannten Trägers der freien Kinder- und Jugendarbeit“, betonte Gerken auf einer Führung.

Kindeswohl sei ein wichtiger Aspekt der Arbeit des größten Jugendverbands in Niedersachsen mit 56. 000 Mitgliedern. „Mit unserer Öffentlichkeitsarbeit schaffen wir ein täterfeindliches Umfeld“, erklärte Pia Jonas. An einem Stand erklärte sie, was Kindeswohlgefährdung ist und wie sich die DLRG für den Schutz von Kindern und Jugendlichen einsetzt.

Landesweit die mit Abstand größte DLRG-Veranstaltung im Landkreis Verden

„Wir haben richtig was gewuppt“, zeigte sich Finn-Niklas Gerken stolz. „Ein Jahr im Vorstand zu sein und gleich die Landesmeisterschaften zu sich zu holen, ist cool.“ Die geladenen Gäste waren in ihren Reden im Nightcenter, in dem Gastgeber und Gäste am Samstagabend die Siegerehrung mit einer rauschenden Party begingen, voll des Lobes. „Es ist die mit Abstand größte Veranstaltung, die wir als DLRG haben“, hob Landesverbandspräsident Oliver Liersch hervor. „Das ist eine echt coole Veranstaltung“, zeigt sich Achims stellvertretender Bürgermeister Rüdiger Dürr beeindruckt. Der stellvertretende Landrat Reiner Sterna zerriss, überrascht von dem vielfältigen Angebot, die für den Anlass vorbereitete Rede. „Was ich gesehen habe, ist hochprofessionell und Nachwuchssorgen habe ich hier nicht“, sagte er stattdessen beeindruckt.