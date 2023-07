Happy End: Verdener Fohlen ist wieder da

Von: Markus Wienken

Wieder komplett: Das linke der beiden Fohlen ist nach der Reparatur wieder an seinem Platz zurückgekehrt. © Markus Wienken

Das Bronze-Fohlen ist zurück in Verdens Fußgängerzone: Nach versuchtem Diebstahl fest verschraubt und verschweißt in neuem Glanz

Verden – Irgendwie schienen die beiden Fohlen ein wenig um die Wette zu strahlen. Nach mehrwöchiger Trennung sind „Gisbert und Hermine“, die Bronze-Skulpturen in Verdens Innenstadt, wieder ein Paar, fest verankert, wie bereits seit mehr als 40 Jahren, und in neuem Glanz.

Es war schon durchaus ein gewichtiges Stück Arbeit, die eine neben die andere Bronzeplastik an ihren alten Platz in der Fußgängerzone, nahe des Lugensteins, zu rücken. Schließlich sollte das frisch aufgepäppelte Fohlen nicht gleich mit neuen Kratzern den jüngst gewonnenen Glanz verlieren. Aber kein Problem, von den Mitarbeitern des städtischen Betriebshofes richtig zugepackt, stand dann irgendwann wieder Hermine neben Gisbert – die Frage allerdings, wer nun wer ist, bleibt nach wie vor ungeklärt.

Fohlen Gisbert und Hermine in Verden wider ein Paar

Aber das war und ist zweitrangig. Hauptsache wieder ein Paar, um dessen Gesundheit sich dann allerdings zwei Zuschauer im Kindesalter doch ein wenig Sorgen machte: „Warum hauen die denn mit dem Hammer auf die Hufe?“, so die Kritik der jungen Beobachter. Doch das hat seinen Grund: „Nicht auf die Hufe, sondern nur drumherum, damit die Steine fest liegen und niemand auf dumme Ideen kommt“, so die Erklärung von der Baustelle. Die beiden Fohlenfans waren damit beruhigt, den Rest der Geschichte erklärte ihnen ihre ältere Begleiterin.

Auf der Baustelle wurde derweil dafür gesorgt, dass die neu gewonnene Eintracht des Bronze-Duos auch von Dauer ist. Beide Fohlen sind mit den Fundamenten im Boden verschweißt und verschraubt, damit sie, wenn denn der eine oder andere junge Nachwuchsreiter sich drauf setzt, keine Bocksprünge machen und umkippen.

Versuchter Diebstahl der Verdener Fohlen

Fundament, Schrauben und Schweißnaht dürften aber auch dafür sorgen, dass dem Duo hoffentlich neuerliche Angriffe erspart bleiben. In der Nacht vom 29. auf den 30. April hatten bislang Unbekannte im Schutze der Dunkelheit sich an den Skulpturen zu schaffen gemacht. Zunächst vergeblich mit Werkzeug, wurden die Versuche deutlich rabiater, kamen Seil oder Kette zum Einsatz. Steine an dem Fundament gingen zu Bruch, eines der Tiere blieb beschädigt zurück, als die Täter erfolglos und ohne Beute die Flucht antraten.

Die ramponierte Bronzeskulptur musste nach dem Zwischenfall den Standort in der Fußgängerzone verlassen, trat ihren Weg nach Hülsen an, durfte sich in der Fachwerkstatt der Firma Heckmann einem gründlichem Lifting unterziehen, Schäden am Schweif und an etlichen Stellen des Körpers wurden diagnostiziert. Es musste geschweißt, die Oberfläche der Bronzeplastik optisch angeglichen werden.

Ramponiertes Verdener Fohlen in der Werkstatt der Firma Heckmann

Alterslos, aber wieder in glänzender Verfassung dürften Gisbert und Hermine in weiterer Eintracht auch die nächsten Jahrzehnte überdauern. Dem Kaufmännischen Verein zu Verden war das Duo im Jahr 1980 anlässlich des 375-jährigen Bestehens von den Vertretern aus Handel, Handwerk und Gewerbe zum Geschenk gemacht worden. Seitdem wirbt das Paar für die Stadt Verden. Die zahlt auch deshalb die Rechnung der Schönheitskur von circa 1 200 Euro, weil die Schuldigen bislang nicht zu finden sind. Die Polizei Verden hat zwar die Ermittlungen wegen versuchten Diebstahls aufgenommen, sieht allerdings mangels Zeugen nur eine geringe Chance, den „Viehdieben“ auf die Schliche zu kommen, teilte Sprecherin Sarah Schlierkamp mit.