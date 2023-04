Ostern auswärts

Teilen

Domschänken-Azubi Mina Hatami mit Osterdeko. © Privat

Was einige Verdener Gastronomiebetriebe für das Fest geplant haben

Verden – Das Osterfest hoppelt auf leisen Hasenpfoten immer schneller, immer näher. Am 7. April ist bereits Karfreitag. So mancher Verdener wird sich wohl schon fragen, was er oder sie an dem langen Feiertagswochenende machen soll. Daher hat die Verdener Aller-Zeitung mal bei einigen Restaurants in der Stadt angefragt, ob sie etwas Besonderes für das Fest geplant haben.

Die Domschänke ist bereits für die Feiertage geschmückt. Handgemachte Oster-Deko gibts's sogar am Tresen. Die Schänke hat das gesamte Osterwochenende geöffnet, einschließlich Ostermontag, zu den regulären Zeiten. Es wird dann eine spezielle Osterkarte geben mit „festlichen Gerichten, die wir sonst nicht haben“, sagt Nicolle Stauga, die gemeinsam mit Ehemann Frank das Restaurant betreibt. Was genau auf den Tisch kommt, steht noch nicht endgültig fest: „Etwas mit Lamm, Hähnchenbrust, auch Eierlikör. Wenn wir ihn schon kriegen können, wird es vielleicht Spargel geben“, verrät Nicolle Stauga.

Das Bio-Restaurant Liekedeeler ist mit einem großen Osterbrunch mit Früstücksanteil am Ostersonntag dabei. Ab 11 Uhr wird es dann auch Rührei und Speck geben. Die Speisekarte für den warmen Teil ist noch nicht fertig, aber es wird definitiv Lammragout dabei sein, mit Fleisch aus der Region, von Lohmanns Hof in Westen. Auch viel Vegetarisches wird angeboten. „Die Kinder kriegen außerdem ein Osternest versteckt, dass sie dann suchen müssen“, sagt Liekedeeler-Mitarbeiterin Christiane Michel. Zum Zeitpunkt des Pressegesprächs war nur noch ein Zweiertisch am Ostersonntag frei, ansonsten ist alles bereits reserviert. Dafür ist am Ostersamstag noch wenig gebucht, an diesem Tag bietet das Liekedeeler auch schon ein Frühstück an.

Brunch und österliche Speisen

Auch das Portofino hat einen Mittagsbrunch mit kalt-warmem Osterbuffet für beide Feiertage, Sonntag und Montag geplant. Es werde österliche Speisen geben, mit zwei verschiedenen Fleischsorten, natürlich auch vom Lamm. „Dazu gibt es Fisch, Pasta, verschiedene Beilagen und Desserts, sowie kalte Vorspeisen“, erzählt Inhaber Safed Somo.

Der Brunch wird jeweils um 11 beginnen und bis 15 Uhr laufen. Teilweise war das Portofino zum Zeitpunkt des Pressegesprächs aber auch schon ausgebucht. Das La Piazza hat an allen Ostertagen normal geöffnet.

Der Niedersachsenhof richtet wie jedes Jahr am Ostersonntag sein großes Osterbuffet aus. Bei frühlingshafter Dekoration gibt es ab 12 Uhr ebensolche Gerichte, zum Beispiel Lammbraten, Hochzeitssuppe, Fisch, Roastbeef und mehr. Plätze waren zum Zeitpunkt der Presseanfrage auch noch frei.

„Pades Restaurant verwandelt sich am Gründonnerstag wieder in eine italienische Abruzzen-Kneipe“, erzählt Inhaber Wolfgang Pade. Die beiden Brüder Nico und Dino Bernabeo, mit Wurzeln in den Abruzzen, bereiten Arrosticini, kleine, traditionelle Fleischspieße zu. Diese Veranstaltung ist aber bereits restlos ausverkauft. Allerdings ist bei Pades noch etwas über die Ostertage frei. Von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag gibt es dann eine spezielle Osterkarte mit Ostermenüs, wie zum Beispiel „Eifeler Ur-Lamm mit gratiniertem grünen Spargel, Speckerbsen und süßen Borretane-Zwiebeln.“

Beim Café Lugenstein steht für Ostersonntag von 9 bis 13 Uhr ein Frühstück auf dem Programm, mit ein wenig Osterdekoration. Am Ostermontag wird das Lugenstein dann geschlossen sein. Für alle, die lieber feiern wollen als essen, kündigt das Gleis 6 in Verden auf seiner Facebook-Seite eine „Oster Bunny Party“ am Ostersonntag an – ab 22 Uhr bis Open End.

Auch wenn in einigen Verdener Restaurants die großen Überraschungen ausbleiben, haben sie doch an mehreren oder sogar an allen Osterfeiertagen geöffnet und bieten alles an, was die gewohnte Speisenkarte hergibt.

Mitarbeiterin Christiane Michel vom Liekedeeler erwartet die Ostergäste. © Adolph

Der Osterhase wartet vor der Domschänke. Sonst sitzt er drinnen auf dem Tresen. © Adolph