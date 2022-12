Kirchlintler Diakonin verabschiedet sich nach 41 Jahren in den Ruhestand

Von: Reike Raczkowski

Die Arbeit mit jungen Menschen ist Karin Kuessner immer eine Herzensangelegenheit gewesen. © Raczkowski

Im Kalender der Redakteurin steht für diesen Morgen: „9 Uhr, Abschiedstermin mit der Kirchlintler Kuessnerin.“ Ups, das sollte natürlich eigentlich „mit der Kirchlintler Diakonin Karin Kuessner“ heißen, aber es ist schon ganz passend, denn dieses Amt ist in St. Petri dermaßen eng mit der Person dahinter verbunden, dass man da schon mal durcheinander kommen kann. 41 Jahre hat sie den Job gemacht. „Und nun ist auch gut“, sagt sie lächelnd.

Kirchlinteln – Generationen von Kirchlintler Kindern und Jugendlichen hat Karin Kuessner in den christlichen Glauben eingeführt, im Konfirmandenunterricht betreut und auf unzähligen Freizeiten begleitet. Mittlerweile trifft die 64-Jährige auf Elternabenden immer häufiger die Kinder und Jugendlichen von damals, die mit ihr christliche Lieder gesungen und über Bibeltexte diskutiert haben.

„Ganz ehrlich, mir macht das alles eigentlich immer noch ganz viel Spaß“, sagt die Kirchlintlerin, die mit ihrem Mann seit vielen Jahren im Obergeschoss des Gemeindehauses wohnt. Es sei die Arbeit ihres Lebens gewesen, sagt sie, wenn sie kurz nach der Schule auch zunächst einen ganz anderen Weg eingeschlagen hatte.

Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau

Die junge Karin, aufgewachsen in einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Sittensen, habe nämlich zunächst einmal eine Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau bei der örtlichen Raiffeisengenossenschaft gemacht. Heute sei sie froh, dass der Pastor ihrer Kirchengemeinde damals zu ihr gesagt habe: „Ich kenne Dich, Karin. Und Deine Gaben liegen ganz woanders.“ Er habe ihr ein Prospekt für eine kirchliche Ausbildungsstätte in Bad Salzuflen in die Hand gedrückt. „Da sollte ich hinfahren, mir das angucken. Ihm zuliebe habe ich das gemacht.“ Die offene und fröhliche Atmosphäre dort habe ihr gut gefallen. Ihr erstes Praktikum habe sie zu einer christlichen Gemeinschaft auf die Hamburger Reeperbahn geführt. „Da war ich, als Kind vom Dorf, erst mal geschockt.“ Aber schnell habe sie sich zurechtgefunden und heute denke sie gerne an diese prägende Zeit zurück.

1981 trat sie die Stelle in Kirchlinteln an – und blieb. „Das ein oder andere Mal hatte ich ganz interessante Jobangebote, aber letztendlich bin ich froh, dass ich hiergeblieben bin. Ich habe mich immer wohlgefühlt.“ Inspirationen zog sie etwa aus der Partnerschaft des Kirchenkreises mit der Gemeinde Shiyane in Südafrika. „Dort hat mich die Fröhlichkeit der teilweise extrem armen Menschen beeindruckt – und ihre Frömmigkeit.“

Höhepunkte waren die Freizeiten

Mit sechs Kirchlintler Pastoren hat Karin Kuessner über die Jahre zusammengearbeitet, diverse Gruppen ins Leben gerufen, Krippenspiele auf die Beine gestellt und als Prädikantin auch zahlreiche Gottesdienste geleitet. „Höhepunkte im Jahreskalender waren natürlich die Konfirmanden- und Sommerfreizeiten“, sagt sie. Viele Dramen habe sie dabei erlebt, erzählt sie lächelnd. „Von Heimweh bis Liebeskummer war alles dabei.“ Manchmal habe es auch richtig Ärger gegeben. „Aber nur einmal habe ich Leute nach Hause schicken müssen, weil es nicht mehr ging.“

Unzählige Eltern hätten ihr über die Jahrzehnte ihre Kinder anvertraut. „Für das Vertrauen bin ich sehr dankbar. Und auch dafür, dass es immer Jugendliche gab, die Lust hatten, mitzumischen. Junge Leute sind wunderbar, sie haben Lust, etwas zu verändern, sie geben Impulse und bringen Schwung in die Sache.“