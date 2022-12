Belana fühlt sich wohl bei sieben Grad: Landwirt Ohlmeier und seine Kartoffelhalle in Donnerhorst

Hoch oben auf den Kartoffeln. 3500 Tonnen lagern in der neuen Halle direkt an der Kreisstraße. © Müller

Donnerhorst – Belana, diese Heidekartoffel, die sich eigentlich für alles eignet, verkaufen die Ohlmeiers aus Donnerhorst seit einigen Monaten im neuen Automaten mit regionalen Produkten auf dem Amtshauptmann-Jordan-Platz in Rethem, gemeinsam mit anderen Landwirten, die hier unter der Regie von Steffen Meyer ihre Waren anbieten. Lutz Ohlmeier ist ehrlich, als er sagt: „Wir verdienen damit zurzeit noch keinen müden Euro, aber wollten einfach dabei sein, wenn die Landwirtschaft sich in der breiten Öffentlichkeit mit dem, was sie kann, vorstellen möchte.“

Und der Hof, der einstmals eine Kötnerstelle des benachbarten Rittergutes war und heute in der vierten Generation bewirtschaftet wird, hat einiges zu bieten. Ohlmeier produziert nicht nur Unmengen von Kartoffeln, die er in verschiedensten Sorten auf dem Markt absetzt, sondern fährt auch jede Menge Zwiebeln ein, hat 50 Rinder und plant, im kommenden Jahr einen Verkauf von Tierprodukten anzugehen. „Wir wollen unsere Produkte dann online anbieten und auf dem Hof verkaufen.“

Ohlmeier und Ehefrau Vanessa aus Häuslingen haben sich ein schönes Wohnhaus auf der alten Hofstelle gebaut, alles hübsch gemacht. Zwei Kinder kamen zur Welt, und der Betrieb läuft nahezu perfekt. „Wenn nicht die Bürokratie wäre“, seufzt der junge Landwirt. Aber damit muss er wie seine Berufskollegen einfach leben.

Er hat sich im letzten Jahr eine Kartoffel- und Zwiebelhalle gebaut, wo heute 3500 Tonnen aus einer verhältnismäßig noch guten Ernte gekühlt lagern. Die Kartoffeln bei ganzen sieben Grad, sonst könnten sich schädliche Keime entwickeln, die Zwiebeln sogar nur bei vier Grad, denn einige keimen schon wieder. Im Frühjahr muss alles verkauft sein, „denn alte Kartoffeln bekomme ich nicht mehr los“.

„Ja, es war in diesem Jahr sehr trocken“, berichtet der Landwirt, der oft die Beregnungsanlage anstellen musste. Der Boden hier, an vielen Stellen sandig, war bei den langen Trockenphasen schnell ausgetrocknet. „Das hat uns viel Geld gekostet.“ Aber auch die gestiegenen Preise für Diesel und andere Betriebsstoffe zwangen die Donnerhorster, preislich höher anzusetzen. „Aber unter dem Strich sind wir sehr zufrieden.“ Der Einsatz auf den Feldern habe sich gelohnt. Verdient hat das Ehepaar auch bei dem Verkauf von Hähnen, von denen Ohlmeiers rund 40 000 in den Ställen haben. „Das hat uns in diesem Jahr mehr als der Verkauf der Zwiebeln gebracht.“

Die neue Halle hat 2,3 Millionen Euro gekostet. In mehreren Schichten lagern hier Kartoffeln und Zwiebeln, hochgestapelt bis unter die Decke. Ständig wird verkauft. Das junge Unternehmen, das konservative Landwirtschaft betreibt, kann sich nach einem spannenden Jahr erst einmal zurücklehnen. Man hat investiert in eine große Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kartoffelhalle, die den Stromverbrauch des gesamten Betriebes durchaus abdecken könnte. „Aber wir brauchen auch Gas zur Begasung der Kartoffelfrucht, sonst geht sie uns kaputt.“

Ohlmeier: „Vielleicht werde ich mich irgendwann noch einmal mit dem Anbau von Gemüse beschäftigen, aber viel mehr gibt dieser Allerbereich nicht her. Auch wenn die Getreideanbaufläche einen besseren Ertrag als im Vorjahr brachte, aber längst nicht den Gewinn, den viele Landwirte in der Region hatten.“

Rund 2,3 Millionen Euro hat die hochmoderne Halle gekostet, die letzten Jahr entstand. © Müller

Einen Kartoffelanbaubetrieb auf Gut Donnerhorst betreiben Vanessa und Lutz Ohlmeier. © Müller