Die heißesten Plätze in Verdens Innenstadt

Von: Erika Wennhold

Als Steinwüste bezeichnen Umweltschützer den Rathausvorplatz. © Wennhold

Es fehlt an Beschattung in Verdens Innenstadt. Kritiker sprechen von Steinwüsten vor dem Rathaus und am Bahnhofsvorplatz. Was tun, wenn die Sommer immer heißer werden? Begrünung heißt das Zauberwort. Nur, wo geht das überhaupt noch?

Verden – Blauer Himmel, strahlende Sonne – eigentlich eine schöne Vorstellung, doch in diesen Tagen einfach nur noch anstrengend. Temperaturen weit über 30 Grad heizen die Umgebung auf, ein Besuch in Verdens Innenstadt wird zur Qual und tunlichst vermieden. Steine am Boden und an den Häuserwänden heizen sich auf und strahlen permanent Wärme ab. Klimaforscher rechnen damit, dass die Sommer noch heißer werden. Und wie reagiert die Stadt Verden darauf?

„Das Thema ist präsenter geworden“, sagt dazu die Leiterin des Fachbereichs 3 „Stadtentwicklung“, Birgit Koröde. Von ihrem Büro aus sind es nur wenige Schritte zum Rathausplatz, der an den heißen Tagen wie leer gefegt wirkt. Bäume gibt es hier in Kübeln, die weggerollt werden können. Sie haben eine winzige Krone und werden, derart eingezwängt, irgendwann das Wachstum ihrer Wurzeln einstellen. Warum das so ist, erklärt Koröde: „Auf der freien Fläche vor dem Rathaus soll es Veranstaltungen geben wie den Weihnachtsmarkt und Platz sein für die Marktstände. Die ja auch anfahren und abfahren müssen.“ Mehr Bäume seien am Johanniswall. Außerdem verweist Koröde auf den Masterplan Innenstadt und das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK). Auch da wird unter anderem gefragt, wie die Freiräume aussehen sollen und wie die Folgen des Klimawandels bewältigt werden können. Ideen sind gefragt, anderes wird bereits umgesetzt.

Fehler der Vergangenheit können nur eingeschränkt behoben werden, aber der Wille ist da. Überall dort, wo versiegelte Flächen der Natur zurückgegeben werden können, wird gehandelt. „Wir sind schon dabei, Bäume zu pflanzen und Flächen zu entsiegeln,“ sagt Rainer Kamermann vom Fachbereich 5 „Straßen und Stadtgrün“. Dem vorhandenen Baumbestand bessere Bedingungen zu verschaffen, gehöre ebenso dazu wie mehr Engagement fürs Kleinklima. Kamermann spricht Blühwiesen und Innenstadtgärten an, die nicht nur das Klima verbesserten, sondern auch Insekten Lebensraum böten.

Unter Bäumen lässt es sich bei Hitze aushalten. © Wennhold, Erika

Ein Thema, mit dem sich auch Bernd Kiefer beschäftigt, der im Rathaus für Natur- und Umweltschutz zuständig ist. Er sieht da jeden einzelnen gefordert und wünscht sich, dass es Vorgärten, die mit Schottersteinen zugedeckt sind, in Zukunft gar nicht mehr gibt. Auch sie trügen dazu bei, dass sich die Umgebung weiter aufheizt, aber auch, dass Insekten keinen Lebensraum mehr finden. Allen, die umdenken möchten, empfiehlt er die Broschüre „Vorgärten“ vom Nabu. „Je mehr unbefestigte, begrünte Flächen es gibt und je mehr Bäume wir pflanzen, umso ausgeglichener ist das Klima.“

Es gibt ein Baumpflanzprogramm, das über die nächsten Jahre umgesetzt werden soll, im Innen-, aber hauptsächlich im Außenbereich. Doch das ist nicht alles, was die Stadt in Sachen Begrünung tut. Auch private Gartenbesitzer werden unterstützt. Jeweils 75 Prozent der Kosten trägt die Stadt für Baumpflegemaßnahmen, die bei ausgewachsenen Bäumen mit einem bestimmten Stammumfang anfallen. Obst- und Nadelbäume sind nicht im Förderprogramm. Damit soll verhindert werden, dass Bäume gefällt werden, weil sie Arbeit und Kosten verursachen.

„Wir haben der Natur den Platz gestohlen und sollten ihn jetzt wieder zurückgeben.“

Udo Paepke, Ansprechpartner der BUND-Kreisgruppe Verden, geht das nicht weit genug. „Der Rathausplatz ist eine Steinwüste, die Planung katastrophal, aber die Politik hat sich das ja so gewünscht.“ Er kann auch nicht verstehen, warum die Baumreihe seitlich des Gebäudes verschwinden musste. Die Bäume in den rollbaren Kübeln am Rande des Rathausplatzes tun ihm eher leid, als dass er sie für eine Begrünung hält. „Die Kronen haben ja höchstens einen Durchmesser von zwei Metern. Und viel größer werden die auch nicht.“ Stattdessen schlägt Paepke vor, die Steinwüste wieder aufzubrechen, Bäumen die Möglichkeit zu geben, ihre Wurzeln in die Tiefe wachsen zu lassen und Bodenlebewesen neuen Raum zu verschaffen. „Wir haben der Natur den Platz gestohlen und sollten ihn jetzt wieder zurückgeben.“ Als weitere Möglichkeit das Stadtklima zu verbessern, nennt er die Begrünung von Flachdächern. „Aber davon gibt es in Verden nicht so viele.“ Bei der Auswahl der Bäume schlägt er die heimischen Arten vor und kritisiert die Beweggründe der Stadtplaner, exotische Baumarten zu empfehlen, weil sie zum Beispiel nur eine gewisse Größe erreichten und pflegeleicht seien.

Der Bahnhofsvorplatz einst: Alte Bäume beschatten den Platz. © Gaus/Wennhold

Ob es möglich ist, am Bahnhofsvorplatz in Verden das Klima zu verbessern, scheint angesichts einer weiteren Steinwüste ein schwieriges Unterfangen zu werden. Um den Platz so zu gestalten wie er jetzt ist, mussten ausgewachsene Bäume weichen. Bis eine im Zuge der Umgestaltung angepflanzte Baumreihe so weit sein wird, dass sie Schatten spendet, werden Jahrzehnte vergehen. Eine Überdachung des Busbahnhofes ist aus Kostengründen wieder verworfen worden, stattdessen gibt es Wartehäuschen aus Glas, die vor Wind und Regen schützen, aber nicht vor der Sonne. Schatten gibt es hier nicht. Auf dem Bahnhofsvorplatz sind im Laufe der Jahre immer wieder Bäume entfernt worden, zuletzt mussten drei ausgewachsene Linden verschwinden, weil sie nicht in die Planung passten. Das ist noch gar nicht nicht lange her. Doch der Klimaschutz und die notwendige Beschattung der Städte wird angesichts weiterer heißer Sommer an Stellenwert gewinnen.

Der Bahnhofsvorplatz nach dem Umbau. Schatten gibt es hier nicht mehr. © Wennhold, Erika