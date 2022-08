Die Eisseler Blühstreifen werden akademisch

Teilen

Feldrundfahrt: Die Seniorenuni war diesmal in Eissel mit unterwegs und... beeindruckt. © Kersten

Feldrundfahrt in Eissel: Seniorenuni aus Bremen besucht Projekt

Verden-Eissel – Von den Feldrundfahrten in Eissel berichtet die Verdener Aller-Zeitung schon seit dem die farbenprächtigen Blühflächen an den Feldern die Insekten einladen. Das ist schon eine ganze Weile. Die kleine Verdener Ortschaft hatte die uralte landwirtschaftliche Tradition aufleben lassen, um Interessierten die hohe Wirksamkeit dieser Bienenweiden vor Augen zu führen. Die Rundfahrt wurde zu einer Eisseler Institution, in der Landwirtschaft, Imkerei und Ökologie gemeinsam in den Blick genommen wurden. In diesem Jahr wurde die Rundfahrt sogar um eine akademische Dimension erweitert.

Als engagierter Imker und Blühflächeninitiator hat der Eisseler Heinrich Kersten in den zurückliegenden Jahren eine unerwartete Bekanntheit in der Region erlangt. Blühstreifen und Saatmischungen sind von Eissel aus verbreitet worden. Ökologische Impulse, die viele aufhorchen lassen haben.

So kam es auch, dass Heinrich Kersten im Frühjahr 2022 das Angebot erhielt, zwei Vorträge an der Senioren-Uni in Bremen zu halten. Das Thema war sein Spezialgebiet: „Die faszinierende Welt der Bienen … und Verwandte incl. komplexer bioökologischer Interaktionen“. Zusätzlich bat das Bremer Institut um das Randthema „Medizin aus dem Bienenstock“… zurück zu altbewährten Mitteln?“. Auch das war für Kersten als Mitglied im Deutschen Apitherapiebund, kein Problem. „Die Apitherapie nutzt einige Produkte aus dem Bienenstock zur Stärkung des menschlichen Immunsystems“, erklärt der Imker.

„Die Resonanz war positiv“, berichtet Kersten. Dabei habe die Technik die Vorträge als Zoom-Konferenz nicht gerade vereinfacht. Dem Referenten gelang es trotzdem das Interesse am 2019 gestarteten Projekt „Eissel – blühende Insel im Grünen“ zu wecken. Die Teilnehmer hätten deutlich gemacht, dass sie die genannten Details in der Ortschaft Eissel wahrnehmen und sich mit eigenen Augen ein Bild der vielfältigen Blühkonzepte und des „Miteinander“ vor Ort machen wollten.

„Was war naheliegender, als die Interessenten der Uni Bremen zur jährlichen Blühflächen-Projektfeldtour im Juli nach Eissel einzuladen“, hatte sich Heinrich Kersten damals gedacht und eingeladen.

Zu sehen gab es in und um die Ortschaft herum genug. „Eisseler Landwirte legen seit 2019 im Rahmen der Agrarumweltmaßnahmen einige Blühflächen in der Feldmark an, die mit professionellen Informationsschildern bestückt werden“, fasst Kersten das Vorhaben und die Ereignisse zusammen. Speziell am Weser-Wander-Radweg, der durch die Feldmark Eissels führt, sollten die Blühstreifen Interesse für das Projekt wecken. Und das sei gelungen, wie dann auch Gespräche belegten, in denen Radler Rückmeldungen gaben. Ihnen waren die gelbblühenden Rapsfelder im Frühjahr und Kulturen von Bio-Landwirten mit Kornblumen und blühendem Klatschmohn aufgefallen und hatten sie zu Fotostopps eingeladen.

Um dieses Blütenband auch innerhalb der Ortschaft Eissel fortzusetzen, haben Aktive vom Heimatverein Eissel das Projekt „Frühjahrs – Aussaat vor und hinterm Gartenzaun“ gestartet. Wie bereits mehrfach in der Verdener Aller-Zeitung berichtet, waren viele Eisseler spontan daran interessiert. Das Saatgut, inklusive einer Wildblumenmischung vom Landkreis Verden wird gesponsert und an einem Sonntagmorgen Ende April erfolgte jährlich eine Gemeinschafts-Dorfaktion an etwa ein Dutzend Stellen übers Dorf verteilt. Mit effizienten Gerätschaften würden die Saatbeete vorbereitet und anschließend folge dann die gemeinsame Aussaat. „Kinder sind immer eifrig mit dabei“, freut sich Kersten. Selbst auf dem Friedhof in Eissel werden in Abstimmung mit der Stadt Verden seit 2019 Blühflächen angelegt.

Bereits vor der Feldtour mit den betagten Studenten hatte der Studienleiter der Senioren-Uni Bremen Heinrich Kersten angeboten, über aktuelle Themen aus Landwirtschaft und Imkerei weitere Vorträge zu halten.

Mittlerweile haben sie vereinbart, dass die Vorträge im Oktober stattfinden sollen. Der erste ist eher historisch angelegt und behandelt das Thema „Struktur- und Paradigmenwechsel in der niedersächsischen Landwirtschaft seit 1955 bis heute“. Bei einem Zweiten richtet sich der Blick eher in die Zukunft: Aktuell denkbare „Versorgungsstrategien“ seit dem Krieg in der Ukraine …aus Imkersicht als Landwirtssohn.“ kle