Die besten Wunden kommen aus Groß Heins

Von: Reike Raczkowski

Topseller: Nicholas Krützfeldt (l.) und Felix Lamparter zeigen Modelle vom diabetischen Fußsyndrom. © Raczkowski, Mareike

Medical FX produziert anatomische Modelle. Das sind Unikate vom Diabetesfuß bis Dekubitus. Gruselig zum anschauen, aber wichtig für die Ausbildung von medizinischemFachpersonal.

Heins – Tupfen für Tupfen trägt Melina Schuler die Farbe auf, die sie vorher sorgfältig angemischt hat. Die junge Frau, die Klassische Malerei, unter anderem in Florenz, studiert hat, ist hoch konzentriert. Ihr neues Meisterwerk ist fast fertig, nichts soll jetzt noch schief gehen. Der Kunde, der den Ulcus cruris bestellt hat, soll ein Top-Produkt bekommen. An dem „Offenen Bein“ wird künftig medizinisches Fachpersonal lernen, wie es Wunden versorgt. Und die besten Wunden, die kommen eben aus Groß Heins, aus einer kleinen Manufaktur in einem ehemaligen Bauernhofgebäude, wo seit 2018 die Firma Medical FX superrealistische Silikon-Modelle in aufwendiger Handarbeit herstellt.

Melina gehört zu einem sechsköpfigen Team, dem der 32-jährige Nicholas Krützfeldt als Geschäftsführer vorsteht. Er kommt ursprünglich aus Eitze, ist aber in den vergangenen Jahren viel in der Weltgeschichte herum gekommen. Prägend war für ihn seine Zeit in Neuseeland, wo er die Chance hatte, im Special-Effects-Team, das die legendäre Hobbit-Filmreihe ausgestattet hat, mitzuarbeiten. Nach einem Zwischenstopp in England zog Krützfeld nach Köln, wo er sich mit Special-Effects-Kostümbildnerei selbstständig machte.

Ein schauriges Kunstwerk: Melina Schuler, Mitarbeiterin von Medical FX, hat Klassische Malerei studiert. Hier koloriert sie ein „offenes Bein“. © Raczkowski

Die Sehnsucht nach der Heimat, kombiniert mit dem Wunsch, mit seinem Talent etwas Sinnvolles, Nachhaltiges anzufangen, brachte Nicholas zu dem Entschluss, den alten Hof in Groß Heins zu kaufen und dort mit seiner Firma Medical FX etwas ganz Eigenes außerhalb der Filmindustrie aufzubauen. Die Produkte aus seinem Betrieb, vom Diabetesfuß bis zum Dekubitus, sollen dazu beitragen, die Ausbildung im Pflege- und Gesundheitssektor zu verbessern. Mediziner und Pflegekräfte könnten an den Modellen realitätsnahe Erfahrungen sammeln, denn die Wunden sehen nicht nur echt aus, sie fühlen sich auch so an.

„Viele unserer Produkte stellen wir erst nach einem entsprechenden Auftrag her. Wir starten dann mit unserer Recherche, suchen entsprechende Fotografien von solchen Wunden“, so Krützfeldt. Nachdem der Kunde einen Prototypen abgesegnet habe, würde das Modell aus Ton hergestellt und anschließend abgeformt. „Dann wird es gegossen, aus Silikon oder anderen Materialien, wenn nötig.“ Wenn nach der ersten Qualitätskontrolle alles stimme, würden die Produkte gereinigt und koloriert, bevor sie dann von Groß Heins aus in alle Welt verschickt würden, zum Beispiel an Universitäten, zu Pflegediensten, in Lehrkrankenhäuser.

„Unser Handwerk könnten wir theoretisch natürlich auch an jedem anderen Ort ausüben, wir hätten auch in Köln bleiben können. Aber uns tut die ruhige, ländliche Umgebung gut, wir produzieren ja nicht einfach nur. Unsere Arbeit ist ja eine kreative, fast schon philosophische.“

Zum Team gehören außer Krützfeldt noch dessen Frau Ernestine Wassermann, Felix Lamparter, Josef Schmidt, Patrick Grosser und die Malerin Melina Schuler. „Es ist einfach eine gute Truppe und es ist ein Privileg, mit solch tollen Künstlern zusammenzuarbeiten.“ Alle seien fest angestellt, zu einem fairen Gehalt. Gearbeitet wird bei Medical Effects in einer Vier-Tage-Woche. „Weil wir alle daran glauben, dass wir so am Produktivsten sind.“

Für einen Rundgang durch die Manufaktur braucht es gute Nerven und einen starken Magen. Überall liegen, stehen oder hängen täuschend echte Körperteile mit den schaurigsten Wunden. Es ist blutig, eitrig und extrem realistisch. Krützfeld zeigt einen der Topseller von Medical FX: das diabetische Fußsyndrom.

An diesem Exemplar mussten bereits ein paar Zehen amputiert werden. Wie alle Medical-FX-Produkte ist der Fuß ein hochwertiges Unikat. „Unsere Modelle halten extrem lange, wir geben den Kunden eine Fünf-Jahres-Garantie. Ich finde die Vorstellung schön, dass sich zum Beispiel an diesem Fuß viele Menschen weiterbilden können.“

Josef Schmidt, Szenenbildner, und Patrick Grosser, Feinwerkmechatroniker, haben heute keine Zeit für einen Plausch. Die beiden sind hoch konzentriert dabei, eine umfangreiche Form für ein größeres Projekt zu bauen. Krützfeldt: „Es geht bei uns nicht nur um reine Produktion, oft genug müssen wir etwas ganz neu entwickeln. Aber das ist ja auch aufregend. Wir mussten noch nie einen Auftrag ablehnen, nur weil wir nicht wussten, wie es funktioniert. Wir arbeiten nach der Philosophie: Wir haben alles irgendwann zum ersten Mal gemacht.“

Konzentriert arbeiten Josef Schmidt (l.) und Patrick Grosser an einer Form für einen neuen Auftrag. © Raczkowski, Mareike

Die Herstellung von Modellen für die Medizin, das sei eigentlich kein Nischenmarkt. „Wir haben schon Konkurrenz“, erzählt Krützfeldt. „Was uns von ihr abhebt, ist einfach unsere Qualität.“ Und die sei 100 Prozent „made im Landkreis Verden“, sogar die Koffer, in denen die Produkte geliefert würden, stammten von einer kleinen Tischlerei aus Verden. Das käme bei den Kunden gut an, „Wir fahren kein großes Marketingkonzept, die meisten Aufträge bekommen wir dank Empfehlungen“, so Krützfeldt.

Der 32-Jährige würde das Produkt-Portfolio gerne noch erweitern. „Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auch mal Kriegs- oder Unfallverletzungen machen, das wäre sehr interessant für uns.“ Bisher gebe es da aber zu wenig Nachfrage. Als Nächstes auf der Agenda von Medical FX stünde außerdem erst einmal die Entwicklung und Herstellung von realitätsgetreuen Organen. „Wir wollen jetzt sozusagen in den Körper gehen.“

Melina Schuler legt den Pinsel zur Seite und betrachtet ihr fertiges Werk. Sie ist für den Job bei Medical FX in die Gemeinde Kirchlinteln gezogen und genießt das Landleben. „Ich möchte mir hier mein Atelier aufbauen“, sagt sie.

Sie habe immer gewusst, dass sie neben der Malerei einen „regulären Job“ brauchen würde. „Und dieser hier ist ein echter Glücksgriff für mich. Ich kann den ganzen Tag malen, verbessere so meine Fähigkeiten und habe dank der Vier-Tage-Woche viel Zeit für meine Kunst. Hier auf dem Land habe ich außerdem die Ruhe, die der Geist so braucht.“