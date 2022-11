Die Alemis wollen lieber in Verden bleiben, als nach Spanien zu gehen

Teilen

Familie Alemi ist in Verden angekommen und will in Deutschland bleiben. Aber wegen des völkerrechtlichen Dubliner Abkommens droht ihr die Rückführung nach Spanien, wo sie zuerst in die EU kamen. © Klee

Nach der Flucht aus Afghanistan droht den Alemis die Rückführung nach Spanien. Der Grund ist die sogenannte Dublin Verordnung, die regelt, welches Land für das Asylverfahren von Ausländern zuständig ist. Da die Familie zuerst in Spanien in die Europäische Union eingereist sind, ist Deutschland rechtlich nicht zuständig.

Verden – Drei Ordner haben die Alemis mitgebracht. Dokumente, die sie mit dem Leben verbinden, das sie in Kabul zurücklassen mussten. Ein wertvoller Schatz aus einer Zeit, die unendlich weit entfernt scheint. Seit August, so erzählt Said Mohammad Amin Alemi gewandt auf Englisch, ist er mit seiner Familie in Deutschland. Eine Odyssee über Pakistan und Spanien haben die Alemis hinter sich, auf der Flucht vor dem Terror der Machthaber in Afghanistan, den Taliban. Die Alemis sind in Verden angekommen, haben eine Wohnung und fangen an, sich heimisch zu fühlen. Das Schlimmste scheint überstanden, nun aber droht die Rückführung nach Spanien.

Jetzt wohnt Said Mohammad Amin Alemi mit seiner Frau Nilofa und den vier Kindern in einer Wohnung in Verden. Die Zimmer sind spärlich eingerichtet, eigentlich gar nicht. Ein Sofa steht an der Wand, ein Tisch davor.

„Wir fühlen uns wohl, hier wollen wir sein“, sagt Alemi. Die vierjährige Sarah wuselt, mit ein paar Stiften und Papier bewaffnet, in einer Ecke und tut so, als würde sie malen, aber sie sieht nur ständig und sehr neugierig herüber.

Tee steht auf dem Tisch bereit und Said fängt an zu berichten. Er hat die Zeitung eingeladen, um seine Geschichte zu erzählen und vielleicht etwas Verständnis zu finden. Er ist selbst Journalist. Er kennt das Gewerbe, er hat in Kabul für verschiedene Medien gearbeitet, Zeitungen, Fernsehen und Rundfunk. Auch ausländische waren dabei, erklärt er. Die Verbindungen, die er dabei ins Ausland geknüpft hat, haben ihm und seiner Familie geholfen, aus Afghanistan zu fliehen.

Deutschland sei schon früh das Ziel der Familie gewesen, als die islamistischen Machthaber in Afghanistan die Alemis ins Visier genommen hatten. Der Journalist hatte sich mit einem Bericht über einen Bombenanschlag bei den Taliban unbeliebt gemacht. Als Angehörige der ethnischen Gruppe der Hazara war die Familie unter dem neuen Regime als „Ungläubige“ verfolgt worden. „Das liegt daran, dass wir Schiiten sind“, erklärt Alemi.

Gleich nach der Machtübernahme der Taliban im Frühjahr 2021 hatten sie versucht, auszufliegen. Eine Chance hatten sie nicht. Überfüllte Flugplätze und nur noch ausgebuchte Flieger prägten das Bild, bis dann gar nichts mehr ging.

Eine traumatisierende Zeit brach an, berichtet Said Mohammad Amin Alemi. Mit seiner Familie lebte er zurückgezogen von der Öffentlichkeit in der Wohnung im Westen Kabuls. Die Taliban suchten nach ihm. Zweimal, so Alemi, seien Trupps von Kämpfern aufgetaucht, hätten nach ihm gefragt und die Wohnung durchsucht.

Beim zweiten Mal hatten sie wieder nur seine Frau Nilofa angetroffen. „Ich habe die Taliban-Kämpfer schon vom Balkon aus ankommen gesehen. Schnell habe ich die Burka übergezogen, weil ich fürchten musste, dass sie an der Tür klingeln“, berichtet sie in der Landessprache und und ihr Mann übersetzt.

Diesmal sei es besonders schlimm gewesen. Die Männer hätten versucht, mit Prügel zu erfahren, wo ihr Mann ist. Dabei sei seine schwangere Frau so verletzt worden, dass sie ihr Kind verlor. Heute sei sie traumatisiert und benötigt psychiatrische Behandlung, berichtet Alemi.

Dieser zweite Überfall sei der Zeitpunkt gewesen, an dem ihnen klar wurde, dass sie sofort fliehen müssten. Sie hätten das Nötigste zusammengepackt und seien bei Verwandten untergekrochen. „Zeugnisse und andere wichtige Dokumente sind für immer verloren“, sagt Alemi. Alles hätten sie zurücklassen müssen.

Sicher war der Unterschlupf nicht. Auch für die Verwandten wurde es gefährlich. Und so seien sie nur für zwei Nächte geblieben. Er habe versucht, seine beruflichen Kontakte zu nutzen, um einen Weg ins Ausland zu finden. Die einzige Chance, die sich bot, war die Ausreise nach Pakistan. Sicher allerdings sei die Zuflucht in Islamabad nicht gewesen. Und so nutzten die Alemis die erste Gelegenheit, nach Europa zu kommen, nach Spanien.

In Madrid, so erzählt Alemi, seien sie untergekommen. Gute Erinnerungen hat er dennoch nicht an die Stadt. „Es war heiß, 40 Grad“, erzählt er. Sie hätten ein Dach über dem Kopf gehabt, aber kaum etwas zu essen und kein Wasser. In diese Situation soll seine Familie nicht erneut kommen, das will er Nilofa und den vier Kindern ersparen. Doch genau dorthin soll die Familie zurückkehren. Grund ist der Dubliner Vertrag, der verlangt, dass sie in das Land gehen müssen, in dem sie die EU erreicht haben. Alemi erzählt, dass er einen Anwalt gefunden hat, der sich für die rechtliche Klärung einsetzt. Bis dahin dürfen sie in Verden bleiben.