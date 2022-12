Der Verdener Weihnachtsmarkt ist abgetakelt und der Baumschmuck ist versteigert

Von: Ronald Klee

Teilen

Das soll er sein. Familie Ratzel hat sich für einen der Bäume entschieden. Er darf nun ein zweites Leben führen. © Klee

Verden – Der Glühwein dampfte noch in den Bechern und die Pommesmaschine spuckte noch im Minutentakt Frittiertes auf Teller. Aber der Lichterglanz auf dem Weihnachtsmarkt hatte schon an Atmosphäre verloren. Das Grün war vom doppelten Krippchen auf dem Podest verschwunden und die Tannenbäume, die den Rathausplatz in eine kleine Winterwunderwelt verwandelt hatten, waren vor der Bühne versammelt, um versteigert zu werden. Das war die letzte Aktion und jetzt ist der Verdener Weihnachtsmarkt 2022 Geschichte.

Eigentlich war es wie immer. Die Dämmerung setzte schon ein und unzählige LEDs versuchten dagegen an zu strahlen. Das Karussell drehte zu Weihnachtsstandards seine Runden und Kindergesichter rotierten in Polizeiautos oder auf Minimotorrädern. Eine Muh, eine Mäh und dann und wann ein weißer Elefant.

Dennoch war die kleine Marktmeile schon nüchterner geworden. Geschmückt oder nicht hatten die Tannen zuvor die Stimmung vor dem Fest mitgestaltet. Jetzt mussten Tina Härtel und Patrick Keaton aus dem Stegreif versuchen, die grünen Tannen an den Mann oder die Frau zu bringen. „Alles für einen guten Zweck“, machten die beiden Moderatoren deutlich, die seit vier Wochen dem Verdener Weihnachtsmarkt mit ihren Sprüchen, Dialogen aus dem Stegreif und Showeinlagen Leben eingehaucht hatten. Täglich Adventskalender für Kinder und ein wechselndes Unterhaltungsprogramm. Vier Wochen lang hatte Jeanette Atherton mit ihrer Agentur Jump-i dafür gesorgt, dass auf der Bühne immer Unterhaltung für die Marktbesucher war. Jetzt aber standen die beiden Moderatoren für ein Programm aus der Bühne, das sie selbst gestalten mussten. Den Leuten, die über den Markt schlenderten, doch noch einmal einen Glühwein tranken und die letzte Bratwurst vom Weihnachtsmarkt verzehrten, die Tannen verhökern.

Die Versteigerung war der letzte der Höhepunkte im Showprogramm und diesmal kam es ganz allein auf Härtel und Keaton an. Sie mühten sich redlich auf der Bühne und fanden immer wieder Leute, die die grünen Bäume mit kritischen Blicken prüften. Würden die Gewächse den hohen Ansprüchen für die Zweitverwertung im heimischen Wohnzimmer gerecht werden. Und, ja, immer wieder fanden die angebotenen Bäume Interessenten. Die Gebote hielten sich in Grenzen, sodass sich immer wieder Käufer für die konkurrenzlos günstige Gelegenheit fanden.

Der erste Baum, den die beiden Moderatoren so losschlagen konnten, wählte die Familie Ratzel nach reiflichem Überlegen. Ihren Wunschbaum konnten sie für zehn Euro nach Hause tragen. „Sogar eine Kugel hängt noch dran“, hatte Patrick Keaton von der Bühne aus beobachtet. Die gab es als Zugabe mit auf den Weg.

Andere Käufer interessierten sich für den großen Baum, der der Bühne vor dem Rathaus das weihnachtliche Flair verleihen sollte. Und so gesellten sie sich zu den beiden Moderatoren und fingen auch an, den Showplatz vom Weihnachtsschmuck zu befreien. Während ihr Arbeitsplatz abgetakelt wurde wie ein altes Segelschiff, plauderten sie, was das Zeug hielt, und hatten das Ende des Verdener Weihnachtsmarktes vor Augen.

Interessenten für den Erlös, so teilte Hüseyin Tavan auf Anfrage mit, gibt es noch nicht. Die Entscheidung werde der Verein Veranstaltungen für Verden zeitnah treffen. Der Verein hat den Verdener Weihnachtsmarkt schon seit einem Jahrzehnt organisiert und auch die Tannenbaum-Versteigerung wurde nicht zum ersten Mal durchgeführt. Hatte sich anfangs das Interesse der Kundschaft noch in Grenzen gehalten, war am Ende doch das Sümmchen von 231 Euro zusammengekommen. Auch Jeanette Atherton, die für die Versteigerungsaktion verantwortlich war, konnte noch nicht sagen, welche soziale Organisation in den Genuss der Summe kommen wird. „In früheren Jahren haben wir immer vorher schon gewusst, wer unterstützt werden soll.“

Das „doppelte Krippchen“ löst auch ohne Tannenschmuck Verwunderung aus. © Klee, Ronald

Ein letzter Gang über den Verdener Weihnachtsmarkt. © Klee, Ronald