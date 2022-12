Verdener Zonta Club sucht engagierte junge Frauen

Hoffen auf Bewerbungen: Claudia Schlosser, Petje Preuß, Carola Schäfer und Brigitta Henß (v.l.). © Haubrock-Kriedel

Verden – Der Zonta Club Verden möchte auch in diesem Jahr wieder junge Frauen würdigen, die sich ehrenamtlich engagieren. Seit 2010 schreiben die Verdener Zontians den Young Women in Public Affairs (YWPA) aus. Auf diesem Wege wurden schon viele junge Frauen für ihr ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet und haben zudem die Gelegenheit genutzt, nicht nur zu interessanten Veranstaltungen eingeladen zu werden, sondern auch vom weltweiten Zonta-Netzwerk zu profitieren. Diese Möglichkeiten stehen nicht nur der Gewinnerin, sondern allen Teilnehmerinnen offen.

Petje Preuß, die Gewinnerin aus dem vergangenen Jahr, möchte andere junge Frauen daher ermutigen, sich ebenfalls zu bewerben. „Gern mache ich an meiner Schule Werbung dafür. Ich finde es schön, dass junge Frauen Anerkennung für ihr soziales Engagement bekommen, das ist nicht selbstverständlich. Der Preis ist eine schöne Geste und motiviert weiterzumachen“, findet Petje. Die Schülerin bereitet sich gerade auf ihr Abitur vor. Egal, an welchem Ort sie später studieren wird, das Zonta-Netzwerk steht ihr offen. „Das Netzwerk ist super, wenn man sich engagieren und aktiv bleiben möchte. So kann man an anderen Orten gleich Kontakte knüpfen“, so Petje.

„Es gibt immer noch zu wenige Frauen in Führungspositionen, darüber hinaus herrscht ein großer Mangel an Führungskräften. Wir bei Zonta haben die Erfahrung gemacht, dass man umso besser vorbereitet ist und auch mutiger ist, je früher man an diese Aufgaben herangeführt wird,“, weiß Claudia Schlosser, Vorsitzende des Vereins der Freunde von Zonta International.

Carola Schäfer, Koordinatorin des Awards und Mitorganisatorin des internationalen Crossmentoring-Programms, weist darauf hin, dass zunehmend auch die überregionalen Veranstaltungen und Treffen für die Teilnehmerinnen der Preise geöffnet werden. So war auch Bele Hesse, Teilnehmerin aus dem letzten Jahr, an der Internationalen Convention von Zonta International in Hamburg dabei. Zusätzlich nimmt sie an einem Crossmentoring Programm der Organisation teil. Im nächsten Jahr ist vom 28. bis 30. April in Frankfurt und vom 22. bis 24. September in Luxemburg ein größeres Treffen vieler europäischer Clubs geplant.

Die Verdener Zontians möchten alle jungen Frauen, die sich in einer Form ehrenamtlich engagieren, zu einer Bewerbung ermutigen. „Wir hatten schon ganz unterschiedliche Schwerpunkte, wie Engagement im Sportverein oder bei Fridays for Future. Ich finde es toll, dass die Bandbreite so groß ist“, so Schlosser. Brigitta Henß, Präsidentin des Zonta Clubs Verden, freut es besonders, das sich in letzter Zeit auch junge Frauen mit Migrationshintergrund um den YWPA beworben haben.

An dem Wettbewerb teilnehmen können nicht nur Schülerinnen, sondern auch Auszubildende, Studentinnen oder Teilnehmerinnen an Freiwilligendiensten. Sie müssen am 1. April 2023 zwischen 16 und 19 Jahre alt sein, ehrenamtlich verantwortungsvoll aktiv sein und in dem Bereich des Zonta Clubs Verden wohnen, lernen oder arbeiten. Bewerbungsschluss ist der 1. Februar 2023. Weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen sind auf der Homepage www.zontaverden.de zu finden. Fragen beantwortet Carola Schäfer telefonisch unter 04230/1427 oder per E-Mail unter schaefer.carola@gmx.de. ahk