Gemeinde Kirchlinteln: Zusammenarbeit mit der Mittelweser-Touristik gestartet

Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Arne Jacobs, Bürgermeister der Gemeinde Kirchlinteln, Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser-Touristik. und Petra Lindhorst-Köster, Tourismusbeauftragte der Gemeinde Kirchlinteln (von links). © Gemeindeverwaltung

Nachdem der Rat der Gemeinde Kirchlinteln nach intensiven Diskussionen den Beschluss gefasst hat, eine zweijährige Schnuppermitgliedschaft bei der Mittelweser-Touristik (MWT) ab dem Jahr 2024 einzugehen, erfolgte nun ein erster Austausch zur inhaltlichen Ausgestaltung der Zusammenarbeit, informiert Bürgermeister Arne Jacobs in einer Pressemitteilung.

Kirchlinteln – In einem nächsten Schritt sei vorgesehen, die zahlreichen Vermieter in der Gemeinde mit ins Boot zu holen. Hierzu sei Ende September ein Treffen geplant, zu dem die Gemeinde einladen wird. Bereits jetzt würden Texte und Bilder für das Gästeverzeichnis 2024, für weitere Printmedien und die Internetkommunikation erstellt und zwischen der Geschäftsstelle und der Gemeinde abgestimmt. Beim Austausch seien auch Themen wie Wohnmobilstellplätze, die Unterhaltung vorhandener und bereits ausgeschilderter Wege, Synergien mit der Dorfregion Kleinbahnbezirk und sinnvolle Schwerpunktsetzungen angerissen worden, so Jacobs weiter.

Mittlerweile sind 17 Kommunen, der Landkreis Nienburg/Weser und der Dehoga-Kreisverband Nienburg Gesellschafter der MWT. Die Mittelweser-Region ist eine von 15 offiziellen Reiseregionen im Reiseland Niedersachsen. Für Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser-Touristik, ist die gemeinsame Vermarktung der Region der richtige Weg und der Beitritt Kirchlintelns nur logische Konsequenz: „Der Gast verbringt seinen Urlaub nicht in Landkreisen – er reist in Regionen und sucht nach bestimmten Themen – unabhängig irgendwelcher Grenzen oder Mitgliedschaften. Deshalb ist es notwendig, gemeinsam in die touristische Vermarktung einzusteigen.“

„Die Gemeinde Kirchlinteln hat touristisch und kulturell viel zu bieten und bereichert das Angebot der Mittelweser-Touristik. Mit den Rad- und Wanderwegen, historischen Mühlen, Kirchen, alten Hofstätten in den beschaulichen Dörfern und der wunderschönen Landschaft gibt es in der Gemeinde mit ihren 17 Ortschaften viel zu entdecken“, ergänzt Jacobs. „Gleichzeitig bedeutet Tourismusförderung auch immer eine Förderung der Naherholung für die Menschen vor Ort, die von Rad- und Wanderwegen und Freizeitangeboten profitieren.“

Der Aller-Radweg verläuft ebenso wie der Stadtmusikanten-, der Aller-Heide-Rad- sowie der Freudenthal-Weg durch das Gemeindegebiet. Die Solar Allerfähre Otersen-Westen, die St. Petri-Kirche Kirchlinteln, die historische Kükenmoorer Straße, das Müllerhaus mit der Schmomühle, die Wassermühle in Stemmen, das Kapitelhaus in Wittlohe und der Kleinbahnexpress sind nur einige Sehenswürdigkeiten. „Neben Rad- und Wandertouren durch die Natur mit ausgedehnten Wäldern, Moor- und Heideflächen kann die Aller auch mit dem Kanu erkundet werden“, weiß Kirchlintelns Tourismusexpertin Petra Lindhorst-Köster. „Und wer länger bleiben möchte, findet ein vielfältiges Angebot an Unterkünften verschiedener Kategorien.“