Der rollende Treffpunkt kommt in Dörverden an

Bei den Jüngeren ist der XXL-Wackelturm zurzeit der Hit sagt Inge Jackwerth. Ein paar Brocken Russisch und der Translator helfen beim Verständigen mit den Kids. © Niemann

Gute Erfahrungen mit dem Jugendmobil-Projekt Carmeleon in den Dörverdener Ortschaften

Dörverden – „Carmeleon“ heißt der bunte Bus und mobile Jugendtreff von SoFa, der sozialpädagogischen Familien- und Lebenshilfe. Er bringt seit April immer montags Spiel, Spaß und einen Ort zum Chillen zu den Kindern und Jugendlichen in die Ortschaften der Gemeinde Dörverden. Melissa Andres steuert das Mobil, ihre Kollegin Inge Jackwerth ist zurzeit ihre Beifahrerin. Beide haben das Ziel, den Kindern und Jugendlichen eine Lobby zu geben.

Für Passanten hat bloß ein bunter Sprinter neben dem Spielplatz geparkt, doch für die Kids ist es mehr: Ein Anlauf- und Treffpunkt auf Rollen: „Das ist cool hier. Danke, kommt ihr bald wieder?“ Wie Amira sind bislang die meisten Kinder und Jugendlichen vom Angebot des mobilen Freizeittreffs begeistert. Auch Stedorf hat keinen festen Jugendraum. Und so macht das aufsuchende Jugendprojekt mit dem umgebauten Kleinlaster auch hier Halt.

Mit Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen, ihre Belange kennenzulernen, an ihrem Alltag teilzuhaben: Dieses Ziel verfolgt das zunächst auf 20 Wochen befristete Projekt „Carmeleon“. „Wir wollen damit der Zielgruppe entgegenkommen und ihnen Angebote machen“, sagt Andres. Als Werkstudentin hat sie die Projektleitung übernommen. „Spaß und Spiel sind wichtig, aber noch wichtiger sind die vielen Gespräche, die geführt werden. Kinder und Jugendliche können zu uns kommen und über ihre Sorgen und Nöte sprechen.“

Der Bedarf sei da, das bestätigen auch die junge Zielgruppe und deren Eltern. Dass an diesem Tag der Besuch eher flau ist, kommt laut Andres selten vor. „Eigentlich wird das immer gut angenommen“, sagt sie. In der Regel kämen 15 junge Besucher. Den Kids bietet das „Carmeleon“ beste Voraussetzungen, denn die Ausstattung lässt nicht viele Wünsche offen.

Die Jugendlichen im Alter von etwa acht bis 15 Jahren können hier chillen, Musik hören, sich sportlichen Aktivitäten widmen, quatschen oder spielen. Bei der Ausstattung des Carmeleon durften sie sogar mitreden und Wünsche äußern. Und bei Regenwetter? „Dann wird es drinnen richtig gemütlich“, schmunzelt Andres, die schon mit bis zu zehn Kids Zeit in dem Kleintransporter zugebracht hat. „Wir haben Gesellschaftsspiele gespielt und hatten dabei viel Spaß“, sagt die angehende Sozialarbeiterin. Die bisherigen Erfahrungen zeigten jedenfalls, dass das Carmeleon und seine Mitarbeiterinnen bei der Zielgruppe sehr gut ankomme. Für Melissa Andres ist das mit je 5000 Euro durch die Gemeinde Dörverden und die Lokale Arbeitsgruppe Dörverden finanzierte Projekt eine sinnvolle Ergänzung zum stationären Jugendtreff in Dörverden.

Der Jugendtreff werde nämlich vor allem von Kindern und Jugendlichen aus der Kernortschaft genutzt. Melissa Andres hofft auf eine Projektfortsetzung im kommenden Jahr, auch wenn sie nicht mehr dabei sein wird. Sie möchte sich nämlich beruflich verändern und zukünftig in der feministischen Mädchenarbeit arbeiten.

Der nächste Einsatz des Jugendmobils in der Gemeinde Dörverden ist am kommenden Montag, 8. August, auf dem Skaterplatz in Dörverden. An den drei darauf folgenden Montagen wird der Sprinter dann von 16 bis 19 Uhr auf dem Bolzplatz in Barme, dem Sportplatz in Hülsen und am Mehrgenerationenhaus Westen stehen. nie

