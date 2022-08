Der kurze Radweg in Verdens Natur

Von: Ronald Klee

Teilen

Industrie und Naturerlebnis schließen sich nicht aus. © Klee, Ronald

Die schönsten Touren in und um Verden / Teil I: Querfeldein bis nach Weitzmühlen

Verden – 20 Grad, Sonne und kein bedrohliches Wölkchen am Himmel: Ideales Wetter für eine Radtour. Aber an diesem Morgen sind nur vereinzelte Fußgänger oder Radler unterwegs. Ein Paar flaniert gemächlich mit seinem Hund auf dem anderen Ende des Stoppelfeldes. Dahinter ist in der Ferne zwischen den Bäumen die Bebauung von Borstel zu erkennen. Nur eine Frau, offenbar mit ihrem Einkauf beladen radelt in Richtung Salzstraße.

Am Wochenende ist das ganz anders. Der Spaziergang im Eitzer Hexenmoor, am Rande des Finkenbergs oder hinter dem Borsteler Schießstand wird schnell zu einem Klingelkonzert. Schwärme von Radfahrern kündigen ihr Herannahen an und bitten darum, auf den Wegen durchgelassen werden. Viele sind schon ältere Semester und legen auf ihren E-Bikes ein enormes Tempo vor, scheinbar ohne Anstrengung.

An diesem Morgen warnt keine Fahrradklingel. Seltsam ruhig ist es, nur in einiger Entfernung rauschen Autos auf den Straßen entlang. ‘Das ist weit weg’, ist das Gefühl, wenn man hier auf den Radwegen irgendwo zwischen Eitze, Borstel und den anderen Ortschaften rund um Verden unterwegs ist.

Radwege verbinden die Ortschaften

Rund um die Stadt ziehen sich diese Radverbindungen. Kein Problem nach Scharnhorst, Dauelsen oder Hutbergen zu radeln, ohne dem Verkehrslärm wirklich nahezukommen. Noch besser: vielfach kann man in der Landschaft auf idyllische Ecken stoßen, die man nicht erwartet hätte. Manchmal gibt die Vegetation nach einer Kurve unvermittelt einen weiten Ausblick auf die Landschaft oder die Stadt frei, ein guter Anlass für eine Pause, um den Blick zu genießen.

Nach Lust und Laune kann man sich da kleine Rundfahrten zusammenstellen und bestimmen, wie viel Entdeckungstour es diesmal sein soll. Einige der empfehlenswerten Punkte will die Verdener Aller-Zeitung in einer kleinen Serie vorstellen. Diesmal führt die Tour von der Verdener Innenstadt quer durch das Gewerbegebiet bis nach Weitzmühlen und zurück.

Überall in der Stadt, schon um die Große Straße herum gibt es diese kleinen Verbindungen. Den Carl-Hatzky-Weg, den Kaiserin-Theophanu-Weg und so weiter. In den Wohngebieten setzt sich das fort, ein Netz schmaler Verbindungen, die Fußgängern und Radfahrern die Wege verkürzen. Einen Namen haben sie oft nicht, aber sie helfen, gefahrlos abseits des Straßenverkehrs durch die Stadt zu navigieren. Fortgesetzt werden diese Verbindungen dann in die freie Natur, da wo die Bebauung unterbrochen wird oder am Stadtrand aufhört. Zugleich sind diese Strecken aber auch in die Zukunft gedacht und Ansatzpunkt für Radverbindungen in die angrenzenden Gemeinden.

Zehn Jahre Radförderkonzept

„Das alles ist nach den Vorgaben des Radverkehrsförderkonzeptes entwickelt worden“, erklärt Stephanie Weber. Das Konzept hat der Stadtrat bereits vor zehn Jahren beschlossen. Die Planungsgemeinschaft Verkehr (PGV) in Hannover hatte das Konzept damals im Auftrag des Rates erarbeitet und die Prinzipien entwickelt. Mit dem Konzept sollte die Verbesserung des Radverkehrsnetzes entstehen. Dabei sollten neuere Erkenntnisse zur verkehrssicheren Radverkehrsführung sowie zur kostensparenden Integration des Radverkehrs in vorhandenen Straßenräumen, entstehen. Diesen Konzepten und Ideen folgten Stephanie Weber und ihre Kollegen im Rathaus, planten das Wegenetz und ließen es nach und nach umsetzen. Auch der Verdener Brückenschlag war in die Überlegungen des Konzeptes bereits einbezogen worden.

Die Verbindungen im Stadtgebiet sind gepflastert oder auch geteert. So ist die Verbindung vom Holzmarkt durch die Bahnunterführung über den Alten Borsteler Weg bis zur Wilhelmstraße noch weitgehend Teil der gewohnten Verkehrsflächen. Aber dann gelangt man schon auf den Fuß- und Radweg, der an der Bebauung und der Andreasschule vorbei unter den Berlinerring hindurch und auf den Lüneburger Weg führt. So gelangt man, wenn man ihm folgt und am Verwell und am Saumurplatz vorbei, an die Carl-Hesse-Straße. Dann braucht man nur noch auf die Salzstraße zu wechseln und ihr solange folgen, bis man sich in den Feldern wieder und auf den Finkenberg blickt.

Grünes Gewerbegebiet

Quer durch Felder führt der Weg in das Gewerbegebiet hinein. Eigentlich würde man die Fahrt durch Gebüsch und blühendes Grün schon als reinen Ausflug in die Natur erleben, wenn da nicht doch die eine oder andere Silhouette eines Gewerbebaus durch das Blattwerk schimmern würde. Dass hier kräftig gewirtschaftet wird, Lieferverkehr und schwere Transporte die Betriebe mit der Welt verbinden, wird erst so richtig deutlich, wenn man die Max-Planck-Straße überquert. Nebenan und auf den Rückseiten der Betriebe führen wassergebundene Wegbefestigungen durch wild aufgelaufene Birken, Kiefern oder anderes Gesträuch. An der Verbindung zum Hexenmoor stehen fachgerecht angepflanzte Obstbäume und hängen voller Früchte.

Einer dieser Pfade führt durch die Ansammlung von Industriegrundstücken hindurch, wie der Weg eines Parks. Er endet an einem Weg in der Kirchlintelner Ortschaft Weitzmühlen und führt mitten in den Ort an die Dorfstraße. Wer dann genug von der Natur hat, kommt über den Radweg an der Weitzmühlener Straße wieder nach Verden. Wem noch nach mehr querfeldein ist, dem sei empfohlen, auf die Armsener Dorfstraße zu fahren und am Speckener Weg in Richtung Eitze abzufahren oder besser gleich über Luttum nach Verden zurückzukehren.

Mit dem Rad direkt in die Natur. Mit dem Wegenetz in Verden sind die Entfernungen nicht groß. © Klee

Blühende Landschaften, auch für die Insekten © Klee, Ronald