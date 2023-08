Ernte in Westen: Hanf braucht eine Spezialanfertigung

Von: Christel Niemann

Weil Nutzhanf in diesen Breitengraden so selten geworden ist, gibt es kaum Bedarf nach Erntemaschinen. In Westen kommt ein Spezialumbau eines Claas Xerion 4000 zum Einsatz. © Niemann, Christel

Weil Hanf in Deutschland kaum noch angebaut wird, müssen zur Ernte Lohnunternehmer mit speziellen Geräten anreisen.

Westen – 20 Hektar Nutzhanf hat Bio-Bauer Michael Kappel dieses Jahr auf insgesamt sieben kleinen Flächen in der Gemarkung Westen angebaut. Gestern stand die Ernte der alten Kulturpflanze an, die anschließend nicht zu Öl, sondern in den Niederlanden zu ökologischem Dämmmaterial verarbeitet wird. Den richtigen Zeitpunkt für die Ernte der sattgrünen Pflanzen zu bestimmen, war allerdings gar nicht so einfach, da Hanf recht ungleichmäßig reift.

Bis vor wenigen Jahren war die alte Kulturpflanze fast verschwunden von europäischen Äckern, doch heute, so Lohnunternehmer Dirk Leemhuis von Agrar Leemhuis würden die extrem reißfesten Fasern immer häufiger als Dämmmaterial von Fahrzeugen oder Häusern zu finden sein.

Berauschend sind diese Sorten übrigens nicht. Ihr Cannabinoidgehalt ist gering und für die Bewusstseinserweiterung ohne Wirkung.

Aufwändiger Erntevorgang

Außergewöhnlich bei der Hanfernte ist auch der maschinelle Helfer: ein Spezialumbau eines Claas Xerion 4000. „Es gibt nur zwei Maschinen dieser Art“, berichtet Leemhuis und dass die Maschinenbauabteilung der Firma Wittrock sowohl Konstruktion als auch den Umbau der über 400 PS starken Maschine vorgenommen hat.

Im Feld werden die Blätter der Hanfpflanzen zunächst von einem Blattrupfer vom Rest der Pflanze getrennt und über ein Förderband in den circa 38 Kubikmeter fassenden Bunkeraufbau transportiert. Die leeren Hanfstängel werden per Claas Orbis 600 Schneidwerk geschnitten und in ein Vorpressgehäuse geführt. Die dahinter angebrachte Hanftrommel schneidet die Stängel anschließend auf eine Länge von 40 Zentimetern. Danach werden sie in Schwaden abgelegt und verweilen nach Einschätzung von Leemhuis noch etwa zwei Wochen auf dem Feld, die sogenannte Röstzeit. Danach werden sie in einem weiteren Arbeitsschritt über einen Häcksler in eine angehängte Presse geblasen, zu Ballen verdichtet und nach weiterer Verarbeitung beispielsweise als Einstreu, Dämmmaterial oder auch Pellets genutzt.

Die tägliche Ernteleistung mit der Spezialmaschine schätzt Leemhuis auf rund 30 Hektar, wenn die Maschine 12 bis 13 Stunden im Einsatz ist „Es ist stark abhängig von der Flächenstruktur und von der Größe der Fläche. Hier in Westen brauche ich länger, da die Anbauflächen klein sind und ich häufig wenden muss.“

Bereits am heutigen Dienstag wird Leemhuis seine Zelte in Westen wieder abbrechen; der nächste Auftrag ruft, der ihn mit seinem Spezialgerät diesmal nach Dänemark führt.