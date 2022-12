Der Dienstälteste

Von: Reike Raczkowski

Seit 41 Jahren im Amt ist Ortsvorsteher Johann Twietmeyer. Er ist „Wahl-Stemmener“ und 1972 aus Wechold hergezogen. © Raczkowski

ORTSVORSTEHER: Johann Twietmeyers Wohnstube war mal Wahllokal

Stemmen – Dass Stemmen mehr Kühe als Einwohner hat, gibt Johann Twietmeyer unumwunden zu. Das landwirtschaftlich geprägte Dorf am südlichen Zipfel des Landkreises Verden ist nicht nur die kleinste Ortschaft in der Gemeinde Kirchlinteln, sie hat auch den dienstältesten Ortsvorsteher. „Seit 1981 mache ich das nun schon.“ 41 Jahre – in dieser Zeit habe sich das Ehrenamt sehr verändert, erzählt der 72-Jährige.

„Früher, da haben die Bürger bei uns Ortsvorstehern sogar Personalausweise beantragen können oder Führungszeugnisse, ich habe ein richtiges Gemeindesiegel gehabt“, erzählt Twietmeyer von den Zeiten, bevor das Kirchlintler Rathaus all diese Aufgaben übernommen hat. In seiner Anfangszeit als Ortsvorsteher, da sei seine Wohnstube auch das Wahllokal für die Stemmener Bürger gewesen. „Doch ja, die kamen dann hier zu uns nach Hause und haben ihren Wahlzettel abgegeben“, erinnert er sich. Mittlerweile sei das Stemmener Schützenhaus gut ausgebaut und biete genug Platz an den Wahlsonntagen. Apropos Schützen: Der örtliche Verein habe im Moment mehr Mitglieder als der Ort Einwohner. Twietmeyer grinst: „Ja, einige Auswärtige sind bei uns Mitglied, denen gefällt das wohl ganz gut bei uns.“

„Das beste ist der Zusammenhalt im Dorf“, sagt der Ortsvorsteher. Das Gemeinschaftsgefühl habe ihn beeindruckt, als er 1972 als junger Mann hierher gezogen sei. Er stammt aus einer Landwirtsfamilie aus Wechold, hat in Stemmen den Hof eines Onkels übernommen. Heute ist er froh, dass einer seiner Söhne den Betrieb noch im Nebenerwerb führt.

Besonders schön findet Twietmeyer die Natur rund um Stemmen. „Das malerische Lehrdetal, das ist schon etwas ganz Besonderes.“ Der kleine naturnahe Fluss fließt auch direkt über seinen Hof, wie er stolz zeigt. Nur ein paar hundert Meter weiter wurde vor einigen Jahren die Wassermühle saniert, wo die Lehrde ein Wasserkraftwerk antreibt. Ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen, die mit dem Zug im Ort ankommen. Denn Stemmen hat bekanntlich immer noch einen Bahnhof, wenn er auch nur noch an ein paar Tagen im Jahr von der Kleinbahn angefahren wird. „Aber die Leute nehmen das gerne an, fahren dann mit dem Rad weiter zum Beispiel nach Otersen zur Allerfähre.“ Und ihr Weg führt sie dann stets durch das kleine Stemmen mit seinen großen Bauernhäusern. „Allerdings haben wir nur noch drei aktive landwirtschaftliche Betriebe, davon zwei im Nebenerwerb“, weiß Twietmeyer.

Gerade einmal knapp über 90 Einwohner hat Stemmen. Weil es kein Bauland gibt, wird das Dorf in absehbarer Zeit auch nicht wachsen. Auch bei der Gemeinde habe die Entwicklung von Bauland in Stemmen absolut keine Priorität. „Wir sind ja nicht einmal an den Kanal angeschlossen“, erzählt Twietmeyer, der sich keine Hoffnung macht, dass da die nächsten Jahre etwas passiert. Er wäre schon froh, sagt er, wenn Stemmen ein paar zusätzliche Straßenlaternen bekomme.

„Was das Internet angeht, da haben wir allerdings Glück gehabt“, sagt Twietmeyer zufrieden. Während der Corona-Pandemie sei mithilfe von Fördergeldern der Ausbau in der Ortschaft in kürzester Zeit weit vorangegangen. „Wir sind hier jetzt alle an Glasfaser angeschlossen.“