Abschleppwagen fährt auf Stauende auf: kilometerlanger Stau auf der A1

Von: Christian Butt

Ein Abschleppwagen ist auf der A1 auf ein Stauende aufgefahren. Dessen Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Christian Butt

Am Freitagnachmittag ist es auf der A1 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Abschleppwagen ist auf ein Stauende aufgefahren. Es bildete sich ein weiterer, kilometerlanger Stau.

Achim – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Achim Uphusen / Bremen Mahndorf und dem Bremer Kreuz gekommen. Ein Abschleppwagenfahrer, der einen hochwertigen Mercedes-AMG-Geländewagen geladen hatte, übersah ein Stauende. Der Mann konnte nicht mehr bremsen und prallte ins Heck eines Lastwagens. Der Auflieger wurde kaum beschädigt, aber das Führerhaus des Abschleppers. Dabei wurde der Mann schwer verletzt eingeklemmt.

Abschleppwagen fährt auf Stauende auf: Stau auf der A1

Während die Polizei die Fahrbahn in Richtung Norden komplett sperrte, rückten die freiwilligen Feuerwehrleute aus Achim und Uphusen an. Mit hydraulischem Gerät konnten die Einsatzkräfte den Fahrer aus dem Wrack retten. Nach einer ersten Behandlung in einem Rettungswagen wurde der Mann in eine Klinik gefahren. Der Lkw-Fahrer überstand den Aufprall unverletzt.



Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten bildete sich ein kilometerlanger Rückstau. Aber auch auf der Gegenfahrbahn kam der Verkehr durch Gaffer teils zum Stehen. Ein wiederkehrendes Problem: Als sich in Bremen ein Taxi überschlug, beschäftigten hunderte Gaffer die Polizei.

Um das Opfer des Verkehrsunfalls auf der A1 vor neugierigen Blicken zu schützen, bauten die Feuerwehrleute einen Sichtschutz auf. Besonders langsam fahrenden Gaffern winkten die Feuerwehrleute spontan zu. Ertappt, gaben die Fahrer schnell Gas und fuhren weiter.