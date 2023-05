Daumen hoch für Bundesfreiwilligendienst in der Gemeinde Kirchlinteln

Von: Reike Raczkowski

Empfehlen den Bundesfreiwilligendienst uneingeschränkt weiter: Henry Derksen und Philine Raddatz haben die zwölf Monate im Kindergarten persönlich ein gutes Stück weitergebracht. © Raczkowski

Zwei Bufdis berichten von ihren Erfahrungen, einer von ihnen wechselt nach den zwölf Monaten sogar seinen Beruf.

Kirchlinteln – Henry Derksen hatte einen guten Job, der ihm Spaß gemacht und ein sicheres Gehalt eingebracht hat. Der gelernte Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker aus Schafwinkel hat sich aber dazu entschieden, mit 24 Jahren seinen Beruf zu wechseln. Er will Erzieher werden, das weiß er ganz sicher. Ein Bundesfreiwilligendienst im Kindergarten Unter den Buchen in Kirchlinteln hat ihm die letzte Unsicherheit genommen. Auch Bufdi Philine Raddatz (20 Jahre), die im Kindergarten Holtum (Geest) arbeitet, sagt: „Mich hat das Jahr wirklich weitergebracht, ich habe Selbstvertrauen gewonnen und Unsicherheiten verloren.“

„Du siehst heute schön aus“, sagt ein Kind und schaut Philine mit großen Augen an. Die 20-Jährige aus Süderwalsede lächelt. Sie weiß schon jetzt: Sie wird die Kinder und ihre Offenheit vermissen, wenn ihr Bundesfreiwilligendienst im Sommer vorbei ist. Sie wird dann ein Psychologie-Studium aufnehmen. „Ich brauchte nach dem Abitur einfach noch ein wenig Zeit, mich zu entscheiden, was ich beruflich machen möchte.“ Während der Monate im Kindergarten habe sie ganz unterschiedliche Aufgaben übernommen, zum Beispiel das Frühstück vorbereitet, aufgeräumt, mit den Kindern gespielt. „Es ist schön, Teil eines Teams zu sein“, sagt Philine, die zwar keine Erzieherin werden möchte, aber einen Bundesfreiwilligendienst in einem Kindergarten trotzdem unbedingt weiterempfehlen würde.

Natürlich hoffen die Einrichtungen in der Gemeinde Kirchlinteln, durch den Bundesfreiwilligendienst auch Personalnachwuchs generieren zu können. Natürlich klappe das nicht immer, und das sei auch völlig in Ordnung, sagt Katrin Wickbold, Leiterin des Holtumer Kindergartens. „Jeder Bufdi bringt frischen Wind in eine Einrichtung, bringt seine eigene Persönlichkeit ein. Und davon profitiert das Team und davon profitieren auch die Kinder.“

Henry Derksen wird im Gegensatz zu Philine auch nach dem Freiwilligendienst weiter mit Kindern arbeiten. „Ich hatte nach der Schule schon einmal ein Praktikum im Kindergarten gemacht. Es hat mir richtig Spaß gemacht, aber ich habe mich dann doch für eine handwerkliche Ausbildung entschieden.“ Und das bereue er auch nicht, er habe als Geselle bei Fahrzeugbau Schutz in Bendingbostel viel gelernt. Doch ihm fehlte die Arbeit mit Kindern. Da sei der Bundesfreiwilligendienst ideal gewesen, um zu schauen, wie ernst es ihm sei. „Wenn ich jetzt zum Beispiel draußen bin mit den Kindern, und sie meinen Namen rufen – oder ihre Eltern mir erzählen, dass ihr Kind zuhause über mich spricht – das sind so richtig schöne Momente.“ Doch, er sei sicher, dass dies die Arbeit sei, die er künftig machen wolle.

Klar, das „Taschengeld“, das man als Bufdi bekomme – die Gemeinde Kirchlinteln zahlt 300 Euro monatlich – sei nicht besonders hoch, sagen Philine und Henry. Im Prinzip funktioniere das nur für junge Menschen, die noch bei ihren Eltern wohnen. Davon abgesehen sei es aber eine großartige Chance für alle, die noch nicht ganz sicher sind, was sie beruflich machen wollen.

Alle Kindergärten in der Gemeinde Kirchlinteln beschäftigen Bufdis und freuen sich über Anfragen.

Interessierte an einem Bundesfreiwilligendienst

in einem Kindergarten der Gemeinde melden sich gerne direkt bei Karin Wickbold im Kindergarten Holtum: E-Mail Kiga.holtum@kirchlinteln.de, Telefon 04230/643.

Viele Informationen über den Bundesfreiwilligendienst gibt es unter www.bundes-freiwilligendienst.de.