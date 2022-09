Photovoltaik auf Raketenstation bei Kirchlinteln: Das lange Warten auf den Strom

+ © Raczkowski Angesichts der Energiekrise wäre es hilfreich, wenn auf der ehemaligen Hawk-Stellung auf dem Lohberg bereits heute Solarstrom erzeugt werden könnte. Aber die Planungen ziehen sich hin. © Raczkowski

Auf der ehemaligen Raketenstation in der Gemarkung Hohenaverbergen soll eine sieben Hektar große Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen. Die Pläne sind nicht neu, im April vergangenen Jahres berichtete die VAZ erstmals über das Projekt des Landwirts-Ehepaares Anke und Onno Bremer aus Kükenmoor. Angesichts der Energiekrise und des bevorstehenden Winters hat die VAZ mal nachgefragt, wann denn die ersten Module aufgestellt werden und ans Netz gehen. „Wenn ich das nur wüsste“, sagt ein spürbar genervter Onno Bremer. „Es ist so ärgerlich, dass das so lange dauert.“

Hohenaverbergen – Es gebe keine Probleme, es seien einzig die bekanntlich langsam mahlenden Mühlen der Bürokratie, die das Projekt verzögerten. Die Änderung des Flächennutzungsplanes komme jetzt erst in die erste Auslegung. „Dann kommt irgendwann die zweite. Aus meiner Sicht sind das alles nur Papiertiger. Ich bin überzeugt, dass sich an den Plänen im Laufe des Verfahrens nichts mehr ändern wird oder höchstens minimal“, so Bremer.

Geplant sind circa 22 000 Photovoltaikmodule auf sogenannten Modultischen, die reihenförmig aufgebaut werden sollen. Dort, wo das insgesamt elf Hektar große Gelände von der Straße her einsehbar ist, sollen Bepflanzungen vorgenommen werden, damit das Landschaftsbild nicht gestört wird.

Die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam

In diesem Jahr, das ist ganz klar, wird noch kein Solarstrom auf dem Gelände der ehemaligen Hawk-Stellung auf dem Lohberg geerntet werden können. Im nächsten Frühjahr vielleicht? „Nein, frühestens 2024 wird da Strom fließen“, glaubt der Landwirt, der nicht versteht, warum in der aktuellen Energiekrise solche Vorhaben nicht beschleunigt genehmigt werden können. „Dabei gibt es überhaupt keine Einwendungen gegen unser Projekt. Alle sind sich einig.“ Das Gelände liege weit entfernt von jeglichen Siedlungen und die Anlagen würden niemanden stören. „Im Gegenteil, die Gemeinde, der ja bekanntlich die eigenen Energiekosten über den Kopf wachsen, würde erheblich von den Gewerbesteuermehreinnahmen profitieren, die wir zahlen.“ Das sei ja der große Vorteil an dem Projekt: Es gebe keinen Projektierer aus irgendeiner Großstadt, das Geld bliebe in der Gemeinde.

Und doch ziehe sich alles furchtbar lange hin. „Das Problem ist nicht die Gemeinde, auch nicht der Landkreis. Aus meiner Sicht liegt das Problem in der Gesetzgebung, die es nicht ermöglicht, so ein Verfahren zu beschleunigen. Ich finde, da müsste die große Politik jetzt mal ran.“ Und wenn das nicht möglich sei, dann müsse es der Gemeinde wenigstens ermöglicht werden, zusätzliche Stellen im Bauamt zu schaffen, damit die Arbeit schneller erledigt werden könne.

Der Kükenmoorer Landwirt hat diverse Stromprojekte am Laufen, neben Biogasanlagen setzt er auch auf Photovoltaik auf seinen Stalldächern. Er berichtet, dass auf der Raketenstation, wo übrigens während des Kalten Krieges Flugabwehrsysteme auf ihren Einsatz warteten, auch Windräder errichtet werden sollen. „Das geht aber auch nicht so einfach, weil auf dem Gelände derzeit noch ein Wohnhaus steht.“ Dass der Bewohner überhaupt kein Problem mit den Windrädern hätte – spielt keine Rolle. Die Anlagen dürfen schlicht nicht in der Nähe von Wohnhäusern stehen. Dass Bremers Mieter auszieht, reiche aber auch nicht. Das Wohnhaus müsse abgerissen oder aus der Planung rausgenommen werden. Ein Riesenaufwand. „Es ist wirklich zum Heulen.“