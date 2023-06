Das neue Führungsteam im Kindergarten Westen hat schon kabbeliges Wasser gemeistert

Das neue Westener Führungsteam: Daniela Meyer (Mitte) und Yvonne Salzmann, die von Bürgermeister Alexander von Seggern vorgestellt wurden. © Niemann

Westen – Der Kindergarten Westen-Hülsen hat ein neues Führungsteam. Daniela Meyer übernahm am 1. Mai die Leitungsfunktion, während ihre Stellvertreterin Yvonne Salzmann bereits seit November vergangenen Jahres dort als kommissarische Leiterin tätig war.

Bürgermeister Alexander von Seggern freut sich über die Neubesetzung und jetzt, so sagte er scherzend, solle es die ganze Welt wissen, dass Daniela Meyer die Leitung der Kita übernommen hat, unterstützt von Yvonne Salzmann in der Funktion der ständigen stellvertretenden Leitung. Salzmann hatte davor die Einrichtung für die Dauer von sechs Monaten kommissarisch durch recht „kabbeliges Wasser“ manövriert, was insbesondere der schwierigen personellen Lage geschuldet war.

„Sie haben diese Aufgabe und die damit verbunden Schwierigkeiten gut gemeistert“, lobte der Bürgermeister, der sich bei Salzmann ausdrücklich für den geleisteten Einsatz in den vergangenen Monaten bedankte. Damit dürfte der Neustrukturierung der pädagogischen Aufgabenbereiche in der Kita nichts mehr im Wege stehen. Aufräumen und das Beste draus machen, scheint das Motto für das Leitungsteam zu sein.

Und der Schwung aufgrund ihrer langen Berufserfahrung, mit dem sowohl Daniela Meyer als auch Yvonne Salzmann bereits an die Arbeit gegangen sind, strahlt die Einrichtung bereits aus. „Ich freue mich, dass es der Gemeinde gelungen ist, Sie für unsere Kita zu gewinnen“, unterstrich von Seggern.

Daniela Meyer ist seit 1999 im Beruf . Sie war zunächst in der Kita Kirchlinteln beschäftigt und wechselte dann in die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen, wo sie in der Kita „Dorfmäuse“ in Uenzen über viele Jahre auch leitende Aufgaben wahrgenommen hat. „Mich reizte zwar die Leitungsaufgabe, aber ich wollte auch unbedingt in einem ländlichen Kindergarten arbeiten“, sagt die überaus naturverbundene 44-Jährige, auf deren Resthof in Klein-Hutbergen nach Feierabend Hund, Katze und Pferd warten. Nebenher macht sie noch ihren Fachwirt für Kindertageseinrichtungen.

Die 34-jährige Yvonne Salzmann ist seit 2010 im Beruf. Nachdem sie mehrere Jahre in einer privaten Einrichtung in Langenhagen gearbeitet hat – davon zwei Jahre als Leitung – wollte sie zurück in den Krippenbereich, den sie als ihre große Passion und berufliche Herzenssache beschreibt. Über die Lösung, zukünftig mit Daniela Meyer ein Leitungsteam zu bilden, habe sie sich gefreut, berichtet Salzmann. „Ich bin mit leerem Koffer gekommen. Gefüllt wird er gemeinsam“, bediente sich Meyer einer Metapher, die zeigt, dass die pädagogische Neuorientierung im Team erfolgen soll und wird.

Gemeinsam mit ihrem Team in der Einrichtung wollen die beiden einen „kooperativen Führungsstil“ leben und Ideen, etwa die Entwicklung der Einrichtung zu einem Buchkindergarten, gemeinsam auf den Weg bringen. Sie trage zwar die Verantwortung, wolle aber dennoch Teil des Teams sein, um auf Augenhöhe mit allen Beteiligten zu arbeiten und offen und transparent kommunizieren, meinte Meyer sinngemäß.

Auch sei ihr wichtig, dass das Miteinander im Team klappe, dass sie sehr freundlich und offen empfangen habe. „Die Kinder sollen sich wohlfühlen und Freude haben, aber auch die Eltern sollen sich in der Kita wohl und erstgenommen fühlen“, meinte Meyer mit Blick auf ihren Chef. Trotz aller Verwaltungsarbeit dürfe eines nie aus dem Blick geraten: die Kinder. nie