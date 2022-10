Darauf haben die Dörverdener nur gewartet: Premiere des Flohmarktes kommt gut an

Von: Christel Niemann

Teilen

Unter bunt gefärbten Laubbäumen lässt sich trefflich bummeln. Bereits kurz nach der Eröffnung um 8 Uhr sind die ersten Schnäppchenjäger unterwegs. © Niemann

Irgendwie scheinen Lutz Mühlenbruch und seine Mitstreiter Reinhold Woltmann, Clement Danquah und Susanne und Karl-Heinz Haendel einen Nerv getroffen zu haben. Jedenfalls zeigte sich das Organisationsteam des ersten Trödelmarkts auf dem Edeka- und Aldi-Parkplatz in Dörverden von der großen Resonanz ziemlich überwältigt.

Dörverden – Mehr als 80 Aussteller haben am Sonntag die Freifläche in einen großen Flohmarkt verwandelt, ein wahres Bummelparadies, dem der Herbst mit den bunt gefärbten Laubbäumen außerdem ein besonders schönes Ambiente spendiert hatte.

Bereits kurz nach der Eröffnung um 8 Uhr war die Flohmarktpremiere gut besucht, waren die ersten Stöberer unterwegs und es wurden immer mehr. Das Angebot war vielseitig und sicher war für jeden etwas dabei: Bücher, CDs, Schallplatten, Spielsachen, Haushaltsgegenstände, Kleidung, Schmückendes und allerlei Krims & Krams bis hin zu Kleinmöbeln und Bildern. Alles, was Dachböden, Garagen und Keller hergaben und was nach Ansicht ihrer Besitzer entbehrlich war, wurde „versilbert“. Das Urteil bei Händlern und Kundschaft war durchweg positiv.

„Die Atmosphäre ist toll“, war von allen Seiten zu hören und an den meisten Ständen liefen die Geschäfte – wenn auch oft erst nach zähen Verhandlungen – gut.

So hatten die ersten Flohmarktbesucher das Angebot am Stand von Moritz Otte und seiner Oma bereits eine Stunde nach der Eröffnung ganz empfindlich dezimiert. Der Junge hatte Schleich-Tiere und Barbie-Filme verkauft, während der Fokus der Großmutter vor allem auf dem Verkauf weihnachtlicher Deko-Artikel lag. „Die gehen gut“, meinte sie, bloß ihr Sortiment an Meißener Porzellan, das wolle leider keiner.

Termin für nächstes Jahr steht bereits fest

Nur einen Steinwurf vom Stand des Otte-Duos entfernt, war Andrea Bösche aktiv und strickte Mützen. „Das sind Rainbow-Beanies“, stellte sie klar. Bösche erzählt, dass sie die Gute-Laune-Mützen in Regenbogen-Farben bereits seit 30 Jahren herstellt und sie nur hochwertige Wolle verstrickt. Und als Werbung in eigener Sache fügt sie noch hinzu: „Ab kommenden Mittwoch sind die Mützen auch in einem Laden in Wietzen erhältlich, wo es ausschließlich regionale Produkte zu kaufen gibt.“

Beim Schlendern über die Flohmarktmeile wird deutlich, dass kaum ein Besucher mit leeren Händen unterwegs ist. „Irgendwas findet man ja – leider – immer“, bestätigte auch Kai Huhne schmunzelnd. Der Hoyaer hatte an einem der Stände einen Pommesschneider entdeckt, nicht lange gefackelt und „zugeschlagen“. „Vollkommen unnötig das Teil“, meinte er, aber angesichts des Preises von drei Euro und dem augenscheinlich neuen Zustand des Teils habe er als begeisterter Hobbykoch dann doch nicht widerstehen können.

Ähnlich mag es Silvia Kroboth ergangen sein, sie hatte für fünf Euro einen Hula-Hoop-Reifen erstanden. „Der ist für meine Enkel und für die Kids in meiner Kinderfeuerwehr“, meinte sie und ließ den Reifen zum Vergnügen Umstehender auch um die eigenen Hüften kreisen.

Der Erlös aus den Einnahmen der Standgebühren wird nach Abzug der Kosten dem gemeinnützigen Verein Hafensänger & Puffmusiker zugutekommen. „Wir rechnen mit mehreren Hundert Euro“, so Mühlenbruch optimistisch, der auch den Termin für die zweite Auflage des Flohmarkts bereits fest abgesprochen hat. 2023 findet der Flohmarkt am Sonntag, 8. Oktober und damit eine Woche eher statt.