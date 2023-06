Erhalt der Gustav-Welge-Teiche: Kirchlintler Nabu freut sich über Mitstreiter

Von: Reike Raczkowski

Wie quakt der Grasfrosch? Warum haben es Amphibien heutzutage so schwer? Wer war eigentlich Gustav Welge? Die von der Stiftung Gewässerschutz Weser-Ems geförderte neue Infotafel hat die Antworten auf viele Fragen, versprechen Lothar Möckel, Sylke Bischoff, Bettina Bielefeld und Heinrich Lühmann (v.l.) vom Nabu. © Raczkowski

Noch quakt und blubbert es an den Gustav-Welge-Teichen. Damit das so bleibt und das Biotop weiterhin eine Oase für gefährdete Amphibien ist, muss viel ehrenamtliche Arbeit geleistet werden.

Sehlingen – Was quakt denn da so schön? Schnell das Handy gezückt und den QR-Code gescannt – und schon kann sich der Naturfreund den Ruf von Kreuzkröte, Gras- und Moorfrosch abspielen lassen. Eine Infotafel am Rande der Gustav-Welge-Teiche, die der Kirchlintler Nabu aufgestellt hat, versorgt den Spaziergänger ab sofort mit nützlichen Informationen rund um das, was in dem aus naturschutzfachlicher Sicht extrem wertvollen Gebiet kreucht und fleucht. Auch wenn die engagierte Nabu-Gruppe weiterhin um den Bestand der hier lebenden streng geschützten Amphibien fürchten muss.

Denn schon wieder hat es viel zu lange nicht ordentlich geregnet, schon wieder sind die Tümpel weitestgehend trocken gefallen, trotz der regelmäßigen Maßnahmen, die der Nabu hier für Kreuzkröte, Kammmolch, Moorfrosch und Co. ehrenamtlich ergreift. „Bei der jüngsten Amphibienwanderung wurden gerade mal 632 Individuen gezählt“, sagt Sylke Bischoff ernst. Im Vergleich zu den 1600 Amphibien in 2022 oder gar den 3000 Tieren in 2018 sei das ein dramatischer Rückgang.

In den unterschiedlich großen Wasserstellen in Sehlingen, von denen einige naturgemäß im Sommer trocken fallen, laichen Jahr für Jahr verschiedene Amphibienarten. Sie kommen aus ihren Überwinterungsgebieten, die teilweise auf der anderen Straßenseite liegen, und werden mithilfe von ehrenamtlichen Helfern eigenhändig über die Straße gebracht. Der Bestand wird dabei sorgfältig dokumentiert.

Gespräche und Infos rund um die heimische Natur gibt es gratis dazu

Doch damit ist es längst nicht getan. Jedes Jahr treiben auf der Heidefläche Birken und Kiefern aus. Würde der Nabu diese wachsen lassen, würde das den Lebensraum sehr schnell zum Nachteil der Amphibien verändern. Deswegen müssen diese Pflanzen immer wieder entfernt werden. Eine zugegebenermaßen recht anstrengende Tätigkeit. „Wir würden uns sehr freuen, wenn sich Naturfreunde melden, die uns bei solchen Arbeitseinsätzen unterstützen möchten“, wirbt Bettina Bielefeld um Mithilfe. Es sei nicht einfach nur Arbeit, verspricht sie. „Wir unterhalten uns auch nett und irgendjemand bringt bestimmt Kuchen mit.“ Und Infos über die heimische Natur gebe es quasi gratis dazu. Wer beim nächsten Einsatz dabei sein möchte, könne sich gerne unter der E-Mail-Adresse gruppe.kirchlinteln@nabu-verden.de melden.

Aber auch das sogenannte „Entkusseln“ reiche nicht aus, um die besondere Fläche zu erhalten. Alle paar Jahre müssten die Tümpel ausgeschoben werden, damit sie nicht verlanden. „Auch in diesem Jahr muss das unbedingt wieder passieren“, sagt Bettina Bielefeld und zeigt auf eine Fläche, die mal ein Tümpel war und zu dieser Jahreszeit wenigstens noch eine Pfütze sein sollte. Aber die trockenen Frühsommerwochen hätten dafür gesorgt, dass das Biotop jetzt im Juni nur noch wenige Wasserstellen hat, in denen zum Beispiel das seltene Torfmoos gedeiht.

Ohne Hilfe der Naturschützer würde hier Wald entstehen

Davon abgesehen zeigten die regelmäßigen Pflegemaßnahmen aber Erfolge: Die Besen- und Glockenheide wächst ebenso reichlich wie der Ginster. Alles Pflanzen, die gerne bleiben dürfen, denn sie gehören in diese Landschaft, die fachlich als „Zwergstrauchheide, Sumpf und naturnahe Kleingewässer“ bezeichnet wird und die sich seit einigen Jahren im Besitz des Nabu befindet.

Man stehe ja immer vor der Frage, ob es sinnvoll sei, so sehr einzugreifen in die Natur, wie es der Nabu in Sehlingen tue, sagt Bettina Bielefeld. „Manche Menschen sind ja der Meinung, es sei besser, die Natur sich selbst zu überlassen, und in vielen Fällen stimmt das auch.“ Aber an den Gustav-Welge-Teichen würde ein Unterlassen der Maßnahmen schlicht und ergreifend bedeuten, dass die ohnehin selten gewordenen Amphibien noch einen Lebensraum weniger hätten.

Und die Kirchlintler Naturschützer sind sich einig: So schön die neue Infotafel ist, mit ihren Möglichkeiten, sich das Rufen der verschiedenen Amphibien auf dem Handy anzuhören – der Moorfrosch klingt übrigens wie das Blubbern einer Flasche, die man unter Wasser drückt – „live“ ist es eben doch noch um einiges schöner. Und keiner will, dass das Gequake in Sehlingen für immer verstummt.