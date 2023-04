Kirchlintler Grüne feiern den Atomausstieg

Von: Reike Raczkowski

Die Kirchlintler Grünen feierten ein Frühlingsfest zum endgültigen Atomausstieg Deutschlands. In Luttum trafen sich dazu zahlreiche Umweltschützer, Grüne und Weggefährten und tauschten Erinnerungen an den jahrzehntelangen Kampf gegen die Atomkraft aus.

Luttum – „Guck mal, ist das nicht die Uschi auf dem Foto? Hach, was waren wir alle jung damals!“ Wilhelm Haase-Bruns grinst von einem Ohr zum anderen. Und dafür hat das Grünen-Urgestein einen guten Grund, denn zahlreiche Weggefährten sind zu ihm und seiner Frau Petra zu Besuch nach Luttum gekommen und erzählen sich im Garten Geschichten von früher. Es ist ein besonderer Tag, den die örtlichen Grünen nicht einfach so verstreichen lassen wollen. Sie feiern Deutschlands endgültigen Atomausstieg. „Wir wollen einen Moment innehalten und das große Glück, dass jetzt endlich Schluss ist, auch einmal bewusst wahrnehmen“, sagt Petra Bruns. Einige ihrer Gäste haben schon vor mehr als 40 Jahren aktiv für den Atomausstieg gekämpft.

„Damals, im kalten Oktober 1981 in Brokdorf am Bauzaun ...“ Erinnerungen an die ersten Proteste gegen die Atomkraft in den 80er-Jahren werden wach. Die Aktivisten sind glücklich, dass sich ihr langer Atem gelohnt hat und Petra Bruns und ihr Mann holen zu diesem Anlass auch gerne die allerersten Ausgaben des „Grünspechtes“ heraus und erinnern an die Anfangszeit des Grünen-Ortsverbandes, der 1991 gegründet wurde. Der Grünspecht, die kleine „Zeitung“ der politisch Aktiven, sei ganz am Anfang noch auf der Schreibmaschine getippt und dann „zurechtgeklebt“ worden, erzählt Petra Bruns lachend. „Das war vielleicht eine Heidenarbeit!“ Heute laufe das natürlich alles digital.

Seit Anfang der 90er-Jahre sind die Grünen nun also schon in der Gemeinde politisch aktiv und haben sich von Anfang an auch immer wieder für örtliche Naturschutzthemen eingesetzt, sei es die Verhinderung einer Mülldeponie in den Anfangsjahren bis zum Protest gegen die Abholzung eines Waldstückes für das Baugebiet Ritterallee II.

Dank für jahrzehntelangen Einsatz

Immer mit dabei: das Ehepaar Bruns. Petra hat 25 Jahre lang das Amt der Kassenwartin innegehabt. Lange genug, findet sie – und gibt die Aufgabe jetzt an Timo Degenhardt ab. „Heutzutage wird es immer schwerer, Menschen zu finden, die sich engagieren. Und Menschen, die so lange Verantwortung übernehmen wie Du, werden immer seltener“, sagt Ortsverbandsvorsitzender Jürgen Thiede zur scheidenden Kassenwartin und überreicht ihr eine stattliche Hortensie für den Garten. Er ist froh, dass Petra und ihr Mann keineswegs vorhaben, der Partei den Rücken zu kehren. „Unsere Mitarbeit wird hiermit nicht beendet“, sagte sie. Und Wilhelm ergänzt: „Politisch kann man nicht in Rente gehen.“

Klar, dass beim kleinen Sommerfest in Bruns’ Garten irgendwann Rolf Sievert seine „Klampfe“ zur Hand nimmt und ein paar Lieder spielt. Das gehört bei den Kirchlintler Grünen einfach dazu. „Es war ein wunderbarer Tag zu einem überragenden Anlass“, sagte Wilhelm Haase-Bruns hinterher.