Nach dem Crash auf der A27: Die Brücke hält

Verden – Ein Bild der Verwüstung bot sich am Mittwoch den Rettungskräften auf der Autobahn 27, im Bereich Abfahrt Verden Nord (wir berichteten). Befürchtungen, dass bei dem Unfall zweier Lkw das Brückenbauwerk, darüber die B215, Schaden genommen hat, bestätigten sich gestern nicht. „Nur ein paar Schrammen, sonst ist nichts passiert“, sagte Gisela Schütt, Leiterin der Autobahn GmbH, Niederlassung Verden, auf Anfrage.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, so berichtete die Polizei, soll der 53-jährige Fahrer eines Lkw gegen 1 Uhr morgens in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord, Fahrtrichtung Hannover, nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Der Lastzug kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke und dann mit einem Brückenpfeiler der Autobahnüberführung. Das Fahrzeug stand danach quer zur Fahrbahn, wurde von einem nachfolgenden Lkw gerammt, an dessen Steuer eine 65-jährige Frau saß. Während der 53-Jährige schwerverletzt wurde, kam die 65-Jährige, so der bisherige Stand der Ermittlungen, mit leichten Blessuren davon. Beide Beteiligten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Für die Aufräumarbeiten auf der A27 wurden zeitweilig die Spuren in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Neben Trümmern der Fahrzeuge hatte sich die Ladung eines Lkw weiträumig verteilt und der Asphalt musste von Tierkadavern gereinigt werden.

Konnte Richtung Bremen die Fahrbahn bald wieder freigegeben werden, dauerten die Arbeiten auf der gegenüberliegend Seite, Richtung Hannover, bis Mittwochvormittag an. „Die Leitschutzplanken musste auf einer Teilsterecke komplett ersetzt werden“, so Schütt. Auch ein Expertenteam machte sich an die Arbeit, prüfte die Statik der Brückenpfeiler. „Alles in Ordnung, keine Bedenken“, so das Ergebnis. Ab dem Nachmittag sollte der Verkehr wieder rollen, hieß es. An den Lastzügen und bei dem Unfall insgesamt entstand nach Polizei-Schätzung ein Schaden von etwa 400 000 Euro. mw